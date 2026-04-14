Biträdande överläkare till VO ortopedi sektion barnortopedi i Lund
2026-04-14
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en biträdande överläkare till oss på sektionen för barnortopedi!
Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver akut och elektiv ortopedisk sjukvård med både distrikts- och regionansvar. Verksamhetens övergripande mål är att genom forskning, utveckling och undervisning på internationell nivå samt genom intern kvalitetssäkring och deltagande i nationella register, bedriva ortopedisk sjukvård av högsta internationella klass. Vårt VO bedriver verksamhet i Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.
Vi söker en biträdande överläkare med kunskap och intresse för att utvecklas inom området barnortopediska patienter!
I tjänsten ingår arbete på vårdavdelning och mottagning. Avseende den kirurgiska verksamheten utformas den i samråd med dig. Du har ett speciellt ansvar för drift och utveckling av slutenvården med dess vårdavdelningar samt för våra inneliggande ortopediska patienter. Du arbetar kliniskt och stödjer även klinisk forskning inom verksamheten. Deltagande i jourverksamhet ingår.
Då VO ortopedi bedriver verksamhet på fem enheter kan resor förekomma i arbetet. Arbetet kommer i huvudsak vara förlagt till Lund.Kvalifikationer
För tjänsten som biträdande överläkare söker vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt:
• specialistkompetens i ortopedi
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom ortopedi
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Som person trivs du med ett omväxlande arbete och kan hantera situationer med varierande arbetstempo på ett strukturerat sätt. Vidare är du driven, har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är lyhörd. För att trivas i rollen har du en god förmåga att kunna planera och organisera ditt arbete tillsammans med dina kollegor inom olika vårdprofessioner. Därutöver värdesätter du en öppen och konstruktiv dialog med dina kollegor. Du har ett starkt engagemang i att bidra till ett gott medarbetarskap och en fortsatt utveckling av detta.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Jakob Örtegren, Sektionschef 040332849
