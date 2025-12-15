Biträdande överläkare till VE neurokirurgi i Lund
2025-12-15
Verksamhetsenhet (VE) neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av sju neurokirurgiska enheter i Sverige och betjänar Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad vård. Vi behandlar patienter med skador och sjukdomar inom hjärna och ryggmärg. Hos oss finns en operationsavdelning, neurointensivvårdsavdelning, slutenvårdsavdelning, öppenvårdsavdelning och en mottagning. VE neurokirurgi ingår i verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering som är lokaliserat till Lund.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande överläkare till VE neurokirurgi i Lund.
Dina arbetsuppgifter innefattas av operationer, neurointensivvård, jourtjänstgöring samt mottagnings- och avdelningsarbete. Därutöver kan andra arbetsuppgifter förekomma, såsom att vara enhetsansvarig läkare/subspecialitetsansvarig. Vi erbjuder dig ett varierat och stimulerande arbete med en hög grad av eget mandat.
Grundplaceringen är i Lund, men det kan förekomma tjänstgöring på annan ort.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i neurokirurgi
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom neurokirurgi
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• tidigare erfarenhet av bakjour.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Vi ser att du som söker är målmedveten och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du intresserad av teamarbete, utvecklingsarbete och ledarskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Varmt välkommen med din ansökan!
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning.
