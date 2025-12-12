Biträdande överläkare till sektion rygg, VO ortopedi, Malmö
Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver akut och elektiv ortopedisk sjukvård med ansvar för såväl Region Skånes invånare som för Södra Sjukvårdsregionen. Verksamhetens övergripande mål är att genom kliniskt arbete, forskning, utveckling och undervisning på internationell nivå, samt genom ett internt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och deltagande i nationella register, bedriva ortopedisk sjukvård av högsta internationella klass. Verksamhetsområdet omfattar Södra Sjukvårdsregionen och vi bedriver verksamhet i Malmö, Lund och Trelleborg.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu ytterligare en biträdande överläkare till ryggsektionen inom VO ortopedi.
Som biträdande överläkare hos oss arbetar du kliniskt och bidrar också till klinisk forskning och till utvecklingsarbetet för sektionen. I rollen ingår även extra ansvarsområden, som kan växla över tid och för närvarande innebär det att vara enhetsansvarig läkare (EAL) för avdelning 51. Även jourverksamhet är inkluderat i rollen.
VO ortopedi bedriver sin verksamhet på flera orter, såsom Lund och Trelleborg. Därför förekommer resor i tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Du besitter:
• specialistkompetens i ortopedi med flerårig arbetslivserfarenhet från en enhet inom ortopedi där du har haft fokus på degenerativa ryggdiagnoser inom hela kotpelaren
inklusive deformitetskirurgi
• klinisk skicklighet samt självständighet inom ortopedi med stor erfarenhet av degenerativa ryggdiagnoser och deformitetskirurgi
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och/eller läkarstudenter samt läkare under utbildning. Du kan även ha varit bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Du har en mycket god förmåga till samarbete såväl med kollegor som övriga personalkategorier och ett bra bemötande i kontakt med patienter och anhöriga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
