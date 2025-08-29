Biträdande överläkare till barnhjärtkirurgi i Lund
Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett av två sjukhus i Sverige som bedriver rikssjukvård/nationell högspecialiserad vård inom barnhjärtkirurgi, vilket innebär att barn och ungdomar mellan 0-18 år från stora delar av landet kommer till oss på Barnhjärtcentrum. Vi har en genuin stolthet över att få möjlighet att hjälpa dessa barn och möta dem utifrån deras individuella behov. Ofta får vi följa barn under en längre tid, från att de blivit opererade tills de blir vuxna. På Barnhjärtcentrum ingår slutenvårdsavdelning, dagvårdsverksamhet samt mottagning i Lund och Malmö. Verksamheten bedriver även forskning inom medicin och vårdvetenskap. Barnhjärtcentrum är en viktig del av rikssjukvårdsuppdraget inom barnhjärtkirurgi och har ett nära samarbete med framför allt barnintensivvårdsavdelningen (Biva) och barnoperation.
Avdelning 67 i Lund är en del av Barnhjärtcentrum och tar emot barn och ungdomar från södra och mellersta regionerna av Sverige samt från Island. Övervägande del av våra patienter är yngre och små barn med olika typer av hjärtfel. Verksamheten är både planerad och akut och vi arbetar främst med pre- och postoperativ vård. Därtill vårdas även barn och ungdomar med förvärvade hjärt- och arytmisjukdomar och hjärtsvikt, som genomgår hjärttransplantation pre- och postoperativt samt som behandlas med hjälphjärta. För barn som behöver extra övervakning finns två intermediärvårdsplatser att tillgå.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som biträdande överläkare inom hjärtbarnkirurgi vid Lunds universitetssjukhus har du en central roll i att operera och korrigera hjärtfel hos nyfödda barn och barn upp till 18 år. Du arbetar i ett multidisciplinärt team med hög kompetens. Vidare deltar du i preoperativa och postoperativa bedömningar och behandlingar samt säkerställer att alla kirurgiska ingrepp utförs enligt de högsta medicinska standarderna.
Tillsammans med dina kollegor bedriver du mottagnings-, konsult- och operativ verksamhet. Det finns möjlighet till bakjourstjänstgöring, där du ger stöd och vägledning till kollegor under jourtid. Din roll är avgörande för att säkerställa att barn med hjärtfel får den vård och behandling de behöver för att leva ett hälsosamt liv.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i hjärtkirurgi
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom barnhjärtkirurgi
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• tidigare erfarenhet av bakjour.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Vidare ska du kunna leda diskussioner vid hjärtkonferenser, bidra till beslut och självständigt genomföra kirurgiska ingrepp med komplexitets- och risknivå upp till RACHS - 4. Vi ser även att du bidrar till utveckling-, utbildning- och forskningsarbetet som bedrivs vid barnhjärtcentrum i Lund.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning.
