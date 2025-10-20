Biträdande områdeschef till Operation, Specialmedicin och Akutsjukvård
Region Västmanland arbetar ständigt för att skapa en trygg och välfungerande akutsjukvård för våra invånare. Vi söker nu en erfaren chef som vill bidra i arbetet med att leda och utveckla våra verksamheter inom Operation, Specialmedicin och Akutsjukvård, med fokus på kvalitet, tillgänglighet och samverkan.
Arbetsuppgifter
Som biträdande områdeschef får du en central roll där du tillsammans med områdeschef, ansvarar för att säkerställa en välfungerande och effektiv akutsjukvård. Du ingår i områdesledningsgruppen och är ställföreträdande områdeschef vid dennes frånvaro. Det innebär att du är en viktig ledare med mandat att fatta beslut som påverkar vårdens dagliga drift och utveckling.
I detta ingår ett operativt ansvar för den dagliga driften och styrning inom akutsjukvården. Du följer upp verksamhetens kapacitet vad gäller vårdplatser, operationer och bemanning, och har mandat att omfördela resurser vid akuta behov för att säkerställa verksamhetens funktion och tillgänglighet. Du bistår i planering och uppföljning av produktions- och kvalitetsmål samt stödjer verksamheten vid upphandlingar, inköp och större utredningar. Du ansvarar också för insamling av underlag för statsbidrag och medverkar vid framtagande av delårsrapporter och bokslut.
Som ledare har du stöd i våra fyra grundläggande principer - Tillsammans, Uppströms, Nyskapande och Behovsanpassat - vilka du omsätter i det dagliga ledarskapet. Tillsammans med övriga i ledningsgruppen har ni ett helhetsansvar för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård och skapar goda förutsättningar för hög kvalitet, tillgänglighet och god arbetsmiljö i vården.
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är uppdelad på tre områden: Operation, specialmedicin och akutsjukvård; Medicinsk diagnostik, teknik och farmaci; Psykiatri, medicin och närsjukvård.
Akutsjukvård är största delen av den vård som bedrivs på sjukhuset i Västerås. Här ingår kirurgiska och medicinska specialiteter, operation, anestesi, intensivvård, akutmottagning, ambulanssjukvård, specialisttandvård och onkologi.
Till stöd för verksamheterna finns två staber; en medicinsk stab och en stab för planering och utveckling. Staberna ska ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, invånare och patienter samt ledning och politik.
Område operation, specialmedicin och akutsjukvård är en verksamhet som håller hög kvalitet och har en tydlig målbild. Verksamheten består av totalt 2248 kompetenta och ansvarstagande medarbetare, 73 enhetschefer och 15 verksamhetschefer. Budgetram 2025 för område OSA är cirka 3.7 miljarder kronor.
All verksamhet i Region Västmanland utgår ifrån regionens vision:
"Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland."
För att passa för rollen ser vi att du har chef- och ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård samt goda kunskaper om sjukvårdssystemet. Du har en relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård och har genomgått ledarskapsutbildning. Utöver det har du erfarenhet av att driva större utvecklings- och eller förändringsarbeten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation och med fördel från hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Västmanland.
Som person behöver du vara modig och nyfiken, med en god förståelse för akutsjukvårdens komplexitet och utmaningar. Du är trygg i din roll och har mod att fatta beslut samtidigt som du inspirerar och samordnar verksamheter för att nå gemensamma mål. Din förmåga att planera, analysera och kommunicera är väl utvecklad, och du trivs med att arbeta i en dynamisk och förändringsbenägen miljö.
Som ledare är du närvarande, relationsskapande och resultatinriktad. Du är en god kommunikatör och lyssnare som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar och mål är tydliga. Det är av stor vikt att du har lätt att samarbeta och tar stöd av andra för att leda verksamheterna framåt. Ditt ledarskap är utvecklande och du tillvaratar medarbetares och chefers kunskap och kompetens, möjliggör deras ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Anställningsvillkor
Chefsförordnande på 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
