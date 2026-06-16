Biträdande lektor i rättsvetenskap inom straffrätt
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2026-06-16
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Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Vi rekryterar nu en biträdande lektor i straffrätt för att komplettera och utveckla forsknings- och utbildningsmiljön på institutionen för rättsvetenskap i Kalmar. Vi söker dig som vill vara med på plats i Kalmar och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bidra till att bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare http://www.lnu.se/rv-miljo
Institutionen för rättsvetenskap har sin organisatoriska tillhörighet vid fakulteten för samhällsvetenskap och har i dagsläget ett 10-tal heltidsanställda medarbetare. Vi institutionen bedrivs forskning inom bl.a. Europarätt, offentlig rätt och arbetsrätt.
Ämnesområde för befattningen: Rättsvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Omfattningen är heltid i 4 år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Syftet med anställningen som biträdande lektor är enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100#K4
att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 c§) ska en biträdande lektor efter ansökan befordras till lektor om han eller hon dels har behörighet för en anställning som lektor, dels vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som är aktuella för anställningen. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. Ansökan och prövning om befordran till lektor ska ske inom anställningsperioden som biträdande lektor. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som biträdande lektor i straffrätt vid den nybildade institutionen för rättsvetenskap har du en aktiv roll i uppbyggnaden av forskningsmiljön. Den anställde ska aktivt delta i nationell och internationell forskningsverksamhet. Den anställde förväntas ha kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen. I tjänsten ingår 50 % undervisning, företrädesvis på institutionens rättsvetarprogram, samt det kommande juristprogrammet, som är under uppbyggnad. Även undervisning på andra kurser, exempelvis genom utlån till andra institutioner, förekommer. Övriga 50 % förväntas den biträdande lektorn bedriva forskning inom sitt ämne med målsättning att meritera sig för befordran till lektor och eventuell docentur.
Läs annonsen i sin helhet via denna länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=9154&rmlang=SE
Välkommen med din ansökan senast den 6 juli 2026.
Kontaktpersoner:
Prefekt: Docent Katarina Hyltén-Cavallius, mailto:katarina.hc@lnu.se
HR-partner: Karolina Österdahl, mailto:karolina.osterdahl@lnu.se
Vill du veta mer om institutionen för rättsvetenskap? Läs mer på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-samhallsvetenskap/mot-fakulteten/rattsvetenskap/
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. https://lnu.se/forskning/forskningsfinansiering/hr-excellence/
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
392 31 KALMAR Jobbnummer
9965443