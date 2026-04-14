Biträdande lektor i industriella system med fokus på cirkulära fabriker
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
For en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som biträdande lektor vid MDU, hänvisas till anställningsordningen vid MDU på http://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb
En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Anställningens syfte är att få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
Tjänsten innefattar forskning och undervisning, där kandidaten förväntas självständigt planera och genomföra vetenskapliga studier inom forskargruppen för Produktionsutveckling. Det huvudsakliga ämnesområdet för forskning och undervisning är Industriella system med fokus på cirkulära fabriker. Detta innebär utveckling av nya metoder för produktionsdesign som stödjer både etablering av nya fabriker och industrins gröna omställning, med målet att ge insikter och kunskap om hur fabriker behöver utvecklas för att bli mer cirkulära.
I rollen som biträdande lektor ingår vetenskapligt skrivande av artiklar, spridning och muntlig presentation av forskningsresultat. En viktig del av spridningen är att arbeta aktivt med industriella tillämpningar i nära samarbete med industripartners, där påverkan är en drivande kraft.
Som biträdande lektor förväntas du ta ett stort personligt ansvar för att planera och genomföra studier, ta egna initiativ till att utveckla idéer och kunskap, samt kunna samarbeta med andra både inom och utanför akademin. Undervisning eller andra uppdrag kan ingå i tjänsten upp till maximalt 40 %.
Du kommer att ingå i forskargruppen för Produktionsutveckling och förväntas bidra till utvecklingen av både forskargruppen och verksamheten inom forskning och utbildning. Dessutom förväntas den rekryterade biträdande lektorn delta i ett gemensamt ledarskapsprogram som utformats och finansieras av Mistra som en del av anställningen.
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen, gå till https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb
