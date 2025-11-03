Biträdande lektor i hållbara metaller med inriktning processmetallurgi
2025-11-03
Ämnesområde
Hållbara metaller med inriktning mot processmetallurgi.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar grundläggande och tillämpade studier inom processmetallurgi, specifikt pyrometallurgi med fokus på processfenomen som möjliggör en omvandling till en mer hållbar, miljövänlig, energi- och resurseffektiv metallproduktion. Det inkluderar utvecklingen av nya metallurgiska kunskaper och processer för att stärka ökad återvinning, ersättning av samhällskritiska råmaterial och minskad påverkan på miljön från metallproduktion och dess biprodukter. Ämnet innehåller också forskning om hur man skapar en cirkularitet och en cirkulär ekonomi för att avancera en modern, hållbar metallindustri.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskningen så förväntas den biträdande lektorn utveckla verksamheten till nya forskningsområden inkluderande experimentella såväl som teoretiska studier. Den biträdande lektorn förväntas skapa nya nätverk inom och utanför KTH samt aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Dessutom förväntas den biträdande lektorn bidra till drift och utveckling av ämnesnära utbildningsprogram samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Den biträdande lektorns verksamhet förväntas bidra till att uppfylla KTH:s mål om hållbar utveckling.
Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
- vetenskaplig skicklighet uppvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
- potential att bidra till ämnesområdet som helhet, inklusive teoretiska och experimentella studier.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- erfarenhet av postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
Det är även av betydelse att den sökande har visat
- administrativ skicklighet.
Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.
