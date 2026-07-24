Biträdande lektor i data- och systemvetenskap inriktning IT-projektledning
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2026-07-24
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Ämnesbeskrivning
IT-projektledning är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt datavetenskap. Området fokuserar på bland annat att utveckla teori och praktik kring mjukvara-projektledning.
I mjukvaruintensiva sammanhang integrerar IT projektledning mjukvaruutvecklingsmetoder med teorier och metoder för bland annat ledning av distribuerade multidisciplinära teams. Området omfattar också kunskaper om företags- och förändringsstrategier för mjukvaruföretag, men även empirisk forskning om AI-driven mjukvaruutveckling och dess konsekvenser.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna som biträdande lektor inkluderar forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Exempel på kurser som ingår här är Övervakning och kontroll av IT-projekt samt Trender inom projektledning.
Innehavaren av tjänsten förväntas stärka det vetenskapliga innehållet och den praktiska relevansen av utbildningen inom området mjukvaruprojektledningsmetoder samt empiriska forskningsmetoder för mjukvaruprojektledning. Vidare förväntas innehavaren hjälpa till att forma utbildning och forskning i linje med framväxande AI-drivna mjukvaruutvecklingsmetoder.
Merparten av forskningen kommer att omfatta skärningspunkten mellan mjukvaruutveckling och IT-projektledning, med starkt fokus på framtiden för AI-driven mjukvaruutveckling (t.ex. AI-drivna arbetsflöden, samarbete mellan människa och AI i ingenjörsteam, föränderliga roller och ansvar i team, kvalitet och säkerhet i AI-driven utveckling samt påverkan på processer och samordningsmönster). Forskningen förväntas resultera i akademiska publikationer om detta ämne.
Innehavaren av tjänsten förväntas initiera och bidra till externt finansierad forskning, samarbeta med partners inom industrin och den offentliga sektorn samt delta i tvärvetenskapliga initiativ där det är relevant.
Anställningen delas mellan forskning 55 procent och undervisning 45 procent av heltid.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap med specialisering relevant för programvaruprojektledning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För att kunna utföra anställningens arbetsuppgifter måste den sökande ha dokumenterad förmåga att använda engelska i tal och skrift på professionell nivå. Detta visas exempelvis genom dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska eller intyg om språkkunskaper motsvarande minst B2-nivå (CEFR).
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet som visas genom väl dokumenterad kvalitativ och kvantitativ empirisk forskning av mjukvaruprojektledningsmetoder, ledning om mjukvaruprojekt i distribuerade multidisciplinära team och/eller AI-aktiverade/AI-drivna mjukvaruutvecklingsmetoder och arbetssätt.
Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet i normalfallet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom området. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet i distansundervisning, digitala prov och handledning av uppsatser på distans.
Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska anställningens längd vara fyra år. Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.
Anställningens längd är fyra år.
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Harko Verhagen, verhagen@dsv.su.se
, eller prefekten, Jelena Zdravkovic, tfn 08 16 49 94, jelenaz@dsv.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för data- och systemvetenskap (visa karta
)
164 25 KISTA Arbetsplats
Institutionen för data- och systemvetenskap Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
10010915