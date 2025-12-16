Biträdande lektor i betongbyggnad med inriktning mot hydraulisk design
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-16
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm
Ämnesområde
Betongbyggnad med inriktning mot hydraulisk design.
Ämnesbeskrivning
Forskningsområdet omfattar studier av flöden igenom och kring vattenkraftkonstruktioner och deras tillhörande miljöpåverkan, med fokus på hydraulisk och ekologisk funktion. Undersökningarna sker med avancerade numeriska modeller, bland annat CFD och maskininlärning. Studierna stöds också av experiment utförda i vattenkraftlaboratorium, kompletterade av fältmätningar och övervakning från vattenkraftanläggningarPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar självständig forskning och undervisning samt projektledning. Den biträdande lektorn förväntas utveckla KTH:s forskning, ansöka om forskningsmedel och leda forskningsprojekt. Forskningen kommer delvis att vara kopplad till SVC - Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och den biträdande lektorn kommer att samverka både med branschens samhällsaktörer och KTH:s akademiska miljöer inom ämnesområdet. Undervisningen kommer att vara på grundnivå och avancerad nivå, samt även omfatta handledning och undervisning inom forskarutbildningen. Den biträdande lektorn förväntas undervisa på svenska inom fyra år. Vid behov kommer en språkplan att upprättas som stöd i samband med anställningen.
Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
vetenskaplig skicklighet uppvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom gransknings- eller sakkunniguppdrag. potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde. intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. administrativ skicklighet.
Det är även av betydelse att den sökande har visat
erfarenhet av postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.
Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.Övrig information
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.
För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Annika Gram annika.gram@byv.kth.se Jobbnummer
9647608