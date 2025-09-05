Biträdande ledare för våra Liftvärdar på Romme Alpin
2025-09-05
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Här på Romme Alpin erbjuder vi våra gäster en fantastisk skidupplevelse - oavsett om de är nybörjare eller erfarna skidåkare. Med 34 nedfarter och 6 Expressliftar är vi en av de största skidanläggningarna utanför fjällvärlden. Som biträdande ledare för liftvärdar har du en nyckelroll i att säkerställa att driften flyter på smidigt, säkert och med hög servicenivå.
Du blir en viktig del av vårt engagerade och sammansvetsade säsongsteam, där säkerhet, service och gemenskap är i fokus. Din roll innebär att både arbeta operativt som liftvärd och att stötta arbetsledaren i det dagliga ledarskapet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Stötta arbetsledaren i planering, bemanning, rekrytering samt daglig drift.
Fungera som dagligt ansvarig de dagar arbetsledaren inte är på plats.
Hjälpa till att introducera och handleda nya medarbetare på plats.
Säkerställa att säkerhetsrutiner följs och att arbetsmiljön är trygg.
Arbeta aktivt ute i liften, tillsammans med övriga liftvärdar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som liftvärd eller arbetsledare och som är redo att ta ett steg vidare. Du har ett naturligt ledarskap och tycker om att stötta och motivera andra Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och trygg i att fatta beslut. Du gillar att arbeta utomhus och vill vara med och skapa en positiv arbetsmiljö.
Vi gillar lite extra om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete på skidanläggning.
Har arbetat i en ledande eller samordnande roll.
Är pedagogisk och trygg i att introducera nya medarbetare.
Har god säkerhetsmedvetenhet och är noggrann i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år.
Du kan förstå och uttrycka dig obehindrat på svenska.
Du gillar att jobba utomhus i alla väder.
Du är beredd att jobba både vardagar och helger under säsongen.
Du har B-körkort
Bra att veta om Romme Alpin:
Romme Alpin är en dag- och weekendskidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen, med upp till 6 000 besökare per dag och en blandning av skolelever och privatpersoner.
Säsongen börjar i mitten/slutet av december och slutar i slutet av mars/början av april.
Flest skidgäster har vi under helger och lov.
Anläggningen ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna. Romme Alpin är den största skidanläggningen utanför fjällvärlden och lockar gäster med den korta resvägen från många platser i Mellansverige.
Alla som arbetar på Romme Alpin får anpassade utbildningar inom service, de rutiner vi följer och de system vi använder.
Romme Alpin är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar och det är möjligt att kombinera jobbet med arbete på andra avdelningar.
Lön enligt avtal med Hotell och Restaurang.
Vill du vara med och göra skillnad - både för våra gäster och ditt team?
Då kan det här vara rätt roll för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: liftpersonal@rommealpin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Romme Alpin AB
(org.nr 556230-2363), http://www.rommealpin.se
Koppslahyttan 111 (visa karta
)
781 98 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493189