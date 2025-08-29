Biträdande klinikchef välkomnas till Folktandvården Kista
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven tandläkare som vill kombinera ditt kliniska arbete med ledarskap?
Vill du ta nästa steg i karriären hos ett av Europas största och mest spännande tandvårdsföretag?
Nu söker vi en biträdande klinikchef till Folktandvården i Kista - en modern klinik med engagerade medarbetare och bred patientbas.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll som ledare samtidigt som du bidrar till en stark och hållbar tandvård. Vår nuvarande biträdande klinikchef tar nu steget vidare till att driva en egen klinik inom Folktandvården Stockholm - kanske är det du som står näst på tur?
Ditt uppdrag
Som biträdande klinikchef kommer du att vara delaktig i att leda, utveckla, organisera och följa upp verksamheten, tillsammans med Kistas klinikchef. Vidare i ditt uppdrag kommer du att coacha och engagera medarbetarna på kliniken, så att vi uppnår verksamhetsmålen på bästa sätt. Du kommer att ingå i klinikledningen och i din biträdande klinikchefsroll förväntas du även att arbeta kliniskt. Dessutom kommer du tillsammans med klinikchefen vara den sammanhållande länken mellan kliniken i Kista och Folktandvården Stockholms olika kliniker inom regionen.
Folktandvården Kista är en modern nischnodklinik och för närvarande har vi en nischtandhygienist och en nischtandläkare inom parodontologi. Kliniken har senaste tekniken i form av endodontiskt mikroskop, intraoral scanner för digitala avtryck och även lustgas. Kliniken ligger mitt i Kista Galleria med nära anslutning till flera busslinjer, tunnelbanelinjer och pendeltåg vilket medför mycket goda kommunikationsmöjligheter.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är utbildad tandläkare eller tandhygienist. Du kan även ha bakgrund som tandsköterska, då i kombination med relevant högskoleutbildning. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift. Dessutom är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller utbildning inom ledarskap.
Vidare i din roll som biträdande klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap, för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du upp höga mål och arbetar uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen, samt samverkar genom att främja och utveckla andras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
När du blir en av oss
Hos oss erbjuder vi även goda möjligheter till vidareutveckling. Därutöver erbjuder vi dig generösa erbjudanden och en god struktur. Tjänsten som biträdande klinikchef är ett tidsbegränsat förordnande, med en tillsvidareanställning i grundprofessionen på del-/heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi förväntar oss att du har en målsättning om att gå vidare till ett klinikchefsuppdrag längre fram. Provanställning kan förekomma. Arbetar du hos oss eller har gjort det, tar vi referenser från din klinikchef.Publiceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 september-2025. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval kommer att ske löpande. Så ansök gärna idag. Bifoga kopia av legitimation/examinationsbevis tillsammans med CV.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer om tjänsten och hur vi jobbar?
Välkommen att kontakta:
Emir Ahtam, klinikchef, emir.ahtam@regionstockholm.se
el 072-582 23 43
Hanna Nörgaard, HR-partner rekrytering, hanna.norgaard@regionstockholm.se
, el 072-594 91 51
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9483730