Biträdande klinikchef välkomnas till Folktandvården Fridhemsplan Akuten
2026-01-15
Biträdande klinikchef - Folktandvården Fridhemsplan Akuten
Vill du kombinera kliniskt arbete med ett utvecklande ledarskapsuppdrag - på en av norra Europas största kliniker?
På Folktandvården Fridhemsplan Akuten får du chansen att kliva in i en central ledarroll där tempot är högt, verksamheten unik och utvecklingsmöjligheterna stora.
Här möter du ett starkt, engagerat team och en arbetsplats som håller öppet årets alla dagar - med uppdraget att ge snabb och säker tandvård till hela Stockholmsregionen.
Ditt uppdrag - leda, utveckla och göra skillnad
Som biträdande klinikchef får du en nyckelroll i att driva kliniken tillsammans med klinikchefen. Det innebär att du:
leder, utvecklar och organiserar verksamheten i linje med våra mål
ingår i klinikledningen och bidrar till det strategiska arbetet
coachar och engagerar medarbetarna i det dagliga arbetet
arbetar kliniskt och är en viktig förebild i mötet med patienter
stöttar klinikchefen i personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor bidrar till hög kvalitet, affärsmässighet och hållbar utveckling
Kliniken är uppdelad i en allmän- och en akutdel och fungerar som ett nav för akuttandvården i Stockholm - samt som stöd till både Folktandvården Stockholms och privata kliniker när de har stängt. Här möts bred kompetens, varierande uppdrag och en arbetsmiljö där vi trivs, skrattar och ständigt utvecklas tillsammans.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är utbildad tandläkare eller tandhygienist. Du kan även ha bakgrund som tandsköterska, då i kombination med relevant högskoleutbildning. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket, i både tal och skrift. Dessutom är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller utbildning inom ledarskap.
Vidare i din roll som biträdande klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap, för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du upp höga mål och arbetar uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen, samt samverkar genom att främja och utveckla andras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
När du blir en av oss
Hos Folktandvården Stockholm erbjuder vi högkvalitativ allmäntandvård på alla våra kliniker - med patienten och medarbetaren i fokus. Som en del av vår organisation blir du inte bara en del av din klinik, utan också av ett starkt och kompetent nätverk inom hela bolaget, där vi kontinuerligt utbyter kunskap, erfarenheter och goda idéer.
Du får ta del av ett omfattande kursutbud som stödjer din kompetensutveckling och ditt ledarskap. Utöver detta erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag och en välfungerande struktur som gör att du kan fokusera på det som är viktigast - att leda, utveckla och inspirera dina medarbetare.
Välkommen med din ansökan senast den 27 januari-2026. Tillträde sker enligt överenskommelse. Bifoga kopia av legitimation/examinationsbevis tillsammans med CV. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande som biträdande klinikchef, med tillsvidareanställning i din grundprofession på heltid. Vi förväntar oss att du har en ambition att ta steget vidare till klinikchef längre fram. Har du arbetat hos oss/arbetar hos oss, tar vi referenser från din tidigare/nuvarande chef. Provanställning kan förekomma.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna:
Maria Rosin, klinikchef - 08-123 163 45 eller Hanna Nörgaard, rekryterare, 072-594 91 51
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
