Biträdande kanslichef till Mellersta civilområdet
Länsstyrelsen I Örebro Län, Mellersta Civilområdeskansliet / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-06-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Örebro Län, Mellersta Civilområdeskansliet i Örebro
Sverige är indelat i sex större geografiska områden för civil ledning och samordning. I varje civilområde finns en civilområdesansvarig länsstyrelse varav Länsstyrelsen i Örebro län är en. Mellersta civilområdet består av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Värmlands län samt Örebro län.
Landshövdingen är ytterst ansvarig som civilområdeschef och har civilområdeskansliet till sin hjälp i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsöverskridande kriser samt inför och vid höjd beredskap inom civilområdet.
Civilområdeskansliet består av nio medarbetare och en kanslichef, och nu söker vi en biträdande kanslichef som ska stödja kanslichefen i att utveckla och säkerställa vår motståndskraft vid kriser och höjd beredskap.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som biträdande kanslichef stödjer du kanslichefen vad gäller ansvaret för verksamheten vid kansliet och i att utveckla arbetet på ett sådant sätt att största möjliga motståndskraft kan uppnås vid större länsövergripande kriser och vid höjd beredskap, så att samhället funktionalitet kan upprätthållas samt bidra till största möjliga försvarsförmåga. Det här gör du bland annat genom att leda och fördela arbetet i vardagen, coacha medarbetarna samt följa upp verksamheten kontinuerligt.
En stor del av ditt arbete går ut på att säkerställa goda samarbeten med länsstyrelserna inom Mellersta civilområdet, men också med andra civilområden, beredskapsmyndigheter och Försvarsmakten.
Som biträdande kanslichef ersätter du även kanslichefen i olika sammanhang vid behov. Du stödjer kanslichefen i olika ledningsfrågor och producerar beslutsunderlag till civilområdeschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete med krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor
erfarenhet av att samarbeta och samverka mellan myndigheter och beredskapsaktörer på olika nivåer
erfarenhet av förberedande- och förmågeplanering.
Det är meriterande om du har erfarenhet
av arbete inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar inom en länsstyrelse
av att utveckla och driva arbetssätt och processer
av att samordna och samarbeta med beredskapsmyndigheter och/eller Försvarsmakten
av stabsarbete och hantering av kriser med vana att fatta beslut utifrån begränsad information
av att ta fram beslutsunderlag och underlag till föredragningar
av ärenden i handläggning i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess
av att hantera och producera skyddsvärd information
som ledare och chef.
Som person har du en flexibel inställning till arbetsuppgifter och arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har ett utvecklingsfokus i ditt agerande, och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt på olika frågeställningar.
Genom din goda samarbetsförmåga bidrar du till en bra gemenskap i arbetsgruppen och du bygger gärna nya relationer. Du relaterar till dina kollegor och de du samverkar med på ett lyhört och smidigt sätt med god kommunikativ förmåga. Du är bra på att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du också vara bra på att driva dina uppgifter framåt. Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du har en god analytisk förmåga, har ett brett perspektiv på frågor och är en god skribent. Detta innebär att du förstår samband mellan områden och åtgärder, händelsers konsekvenser och långsiktiga effekter och bidrar med förslag till lösningar i samverkan. Du har god förmåga att samordna och koordinera och att leda arbetsgrupper. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har gott omdöme och gedigen kunskap om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och behärskar Officepaketets olika delar. Du uttrycker dig obehindrat på engelska i såväl tal som skrift samt har god läsförståelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Körkort för personbil krävs.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, med förtroendearbetstid samt ett chefsförordnande på fyra år med möjlighet till förlängning. Svenskt medborgarskap krävs då anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Örebro Län
(org.nr 202100-2403), https://www.lansstyrelsen.se/
Östra Bangatan 11 (visa karta
)
701 86 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Mellersta Civilområdeskansliet Jobbnummer
9979951