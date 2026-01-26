Biträdande jurist vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning
2026-01-26
Deal Advokatbyrå är en advokatbyrå i Sundsvall som fullt ut specialiserar sig på tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfaranden som ombud för företag och privatpersoner. Vi sitter i fina lokaler på Storgatan 20 C i centrala Sundsvall. Deal Advokatbyrå öppnade portarna till sin verksamhet i oktober 2024. Då en av våra biträdande jurister ska vara föräldraledig söker vi nu en biträdande jurist för ett vikariat om cirka 12 månader med goda möjligheter till konvertering till tillsvidareanställning efter anställningsperiodens slut.
Vad vi söker
Vi söker en driven och engagerad jurist med ett starkt intresse för tvistelösning. Du behöver vara en social lagspelare med en stark vinnarinstinkt som drömmer om att bli en vass processadvokat. Vi vill att du är analytisk och att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. I första hand söker vi dig som är nyutexaminerad eller är i början av karriären.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en lärande miljö med lättsamma och prestigelösa kollegor som kommer att göra allt för att du ska nå din fulla potential. Du blir omedelbart en värdefull kugge i vår verksamhet. Som anställd vid Deal advokatbyrå erbjuds du omfattande såväl interna som externa utbildningsinsatser. Vi arbetar i team där du utifrån erfarenhet och kunskap tilldelas ansvar. Till vår hjälp har vi marknadens bästa rättsdatabaser och AI-stöd.
Ansökan och tillträde
Skicka ditt personliga brev med CV och betyg per mejl till niklas@dealadvokat.se
senast den 25 februari 2026. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Niklas Dernebo på 060-100606.
Läs mer om oss
Besök gärna vår hemsida www.dealadvokat.se
för att läsa mer om vår verksamhet.
