Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet / Samhällsvetarjobb / Göteborg Visa alla samhällsvetarjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö som välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning handlar om ämnen såsom politiska institutioner, val, opinion och demokrati, internationell och europeisk politik, miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Vi anordnar årligen ett stort antal forskningsseminarier och workshops inom institutionens olika forskningsområden. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1400 personer hos oss, och vi är ungefär 170 anställda.
Mer information om institutionen finns på www.pol.gu.se.
Statsvetenskapliga institutionen söker nu en biträdande forskare till forskningsprojektet The Political Consequences When Jobs Disappear och forskningsprojektet Small Liberal States During Democratic Decline: Speaking Up or Adjusting?
Anställningen är ett vikariat med en omfattning av 100% i max 2 år.
Arbetsuppgifter
Som biträdande forskare kommer du att stödja de två projekten. Totalt över de två åren kommer du att arbeta 50% för respektive projekt.
Du kommer att ingå i institutionens forskningsstöd, vilket består av ett drygt tjugotal personer som bidrar till institutionens olika forskningsprojekt. Forskningsstödet har regelbundna kortare möten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av datainsamling, analys av textmaterial, sammanställningar av data, kodning av data, samt planering och genomförande av intervjuer. Andra arbetsuppgifter kan förekomma utifrån projektens behov, till exempel att skriva rapporter som beskriver det datamaterial du samlat in, koordinering av workshop, framtagande av presentationer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en kandidatexamen i statsvetenskap eller något angränsande ämnesområde som arbetsgivaren bedömer relevant.
Arbetet utförs i hög grad självständigt, vilket kräver god organisationsförmåga, initiativrikedom samt förmåga att lösa problem. Du har samtidigt en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du kommer ha kontinuerliga avstämningar med respektive forskningsledare.
Arbetet kräver goda och dokumenterade kunskaper inom kvantitativa metoder och datahantering samt erfarenhet av användning av språkmodeller (LLM). Kunskaper om hur man använder ordbehandlingsprogram och kalkylblad krävs.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift, är ett krav. Kunskaper i andra europeiska språk är meriterande.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i R, Stata eller annan statistisk programvara är meriterande, liksom att ha utfört enklare programmeringsuppgifter.
Tidigare erfarenheter av att arbeta med kvalificerat forskningsstöd i en liknande miljö, vid ett universitet eller i ett större forskningsprogram, är meriterande.
Anställning
Anställningen är en ett vikariat om 23 månader. 100 % av heltid. Du kommer att ingå i forskningsstödet placerad vid Statsvetenskapliga institutionen.
Startdatum: Så snart som möjligt.
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om projekten lämnas av respektive forskningsledare;
The Political Consequences When Jobs Disappear
Professor Johannes.Lindvall@gu.se
Small Liberal States During Democratic Decline: Speaking Up or Adjusting?
Professor Ann-Marie.Ekengren@gu.se
Övriga frågor kring anställningen kan ställas till
Biträdande administrativ chef, chef forskningsstöd Linda.Forsberg@gu.se
Personalhandläggare Helena.Jensen@gu.se
.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ber dig skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av engelskspråkig personal. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov och referenstagning.
Ansökan ska innehålla:
• Ett ansökningsbrev (max 2 sidor) som beskriver varför du är intresserad av jobbet, hur du kan bidra till forskningsprojektet och hur du möter kriterierna ovan.
• Ett CV
• En skriven text på engelska som på något vis demonstrerar akademiskt skrivande
• En lista med två eller fler referenser som kan kontaktas för rekommendationsbrev.
• Dina betyg från grundutbildningen och eventuell masterutbildning
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-02
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9728040