Biträdande forskare till forskargruppen öcellsexocytos
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av forskargruppen
Vid forskargruppen Öcellsexocytos bedrivs forskning inom diabetes.
Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området som rör microRNA och öcellsfysiologi. Gruppen leds av professor Lena Eliasson och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Forskargruppen tillhör Lunds universitets diabetes centrum (LUDC). Mer information om vår forskning du läsa https://www.ludc.lu.se/research/diabetes-islet-cell-exocytosis
och https://portal.research.lu.se/en/persons/lena-eliasson/.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som biträdande forskare kommer du arbeta med att utföra cellodling och transfektion av celler (främst MIN6, INS1-832/13, EndoC-H1), utföra exosomisolation och karakterisering med transmissions-elektronmikroskopi (TEM), utföra in vitro glukosstimulerad insulinsekretion, qPCR och Westernblot analyser samt använda konfokalmikroskopi för mätning av intracellulära signalmolekyler som t.ex. Ca2+och ATP samt för att studera upptag av exosomer. Arbetsuppgifterna innebär även arbete med djurmodeller inkl farmakologisk injection och in vivo metabola fenotypningar såsom IPGTT (intraperitoneal glukostoleranstest) och mätning av blodglukos, skriva ansökningar om forskningsmedel, analysera experimentella resultat, sammanfatta forskningsresultat i en artikel samt presentera data på konferens och vid interna presentationstillfällen.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- doktorsexamen inom vetenskap och hälsa.
- mer än tre års erfarenhet inom av diabetesforskning med forskning på pankreas.
- tidigare erfarenhet av forskning på pankreas ö-celler.
- erfarenhet av studier med exosomer/extracellulära vesiklar.
- stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann, driven och har god samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av olika molekylärbiologiska och proteinbiologiska tekniker såsom qPCR och Western blot.
- erfarenhet av avbildningstekniker såsom konfokalmikroskopi och elektronmikroskopi.
- erfarenhet av in vivo-mätningar, t.ex. glukosbelastningar och mätning av blodglukos.
- erfarenhet av verktyg för dataanalys av experimentella data.
- erfarenhet av cellodling.
- goda kunskaper i engelska.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) från och med 2026-08-10 till och med 2027-08-09. Omfattning 100 %.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
