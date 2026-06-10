Biträdande forskare till forskargruppen molekylär metabolism
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2026-06-10
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av forskargrupp
Vid forskargruppen Molekylär Metabolism bedrivs diabetesrelaterad forskning. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området med flertalet publikationer i högt rankade tidskrifter. Gruppen leds av professor Hindrik Mulder och Docent Malin Fex och består av forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Centre i Malmö. Härkan du läsa mer om vår spännande forskning.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö som präglas av respekt och omtanke i våra relationer. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats som upplevs som utvecklande, inkluderande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt för att främja arbetsglädje, delaktighet och personlig utveckling, samtidigt som vi säkerställer både en trygg fysisk arbetsmiljö och en hållbar psykosocial arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva diabetesrelaterade forskningsprojekt som förutsätter att kandidaten självständigt kan: Planera, genomföra och analysera avancerade experimentella studier i laboratoriemiljö. Etablera och underhålla odlingar av olika typer av insulinproducerande cellinjer, isolera och kultivera primära Langerhanska öar samt differentiera pluripotenta stamceller till funktionella insulinproducerande celler.Tillämpa och vidareutveckla relevanta molekylärbiologiska, cellulära och biokemiska metoder. Sammanställa, tolka och presentera forskningsdata samt författa vetenskapliga artiklar för publicering i internationella tidskrifter. Handleda studenter och juniora forskare i laboratoriearbete samt bidra till en god forskningsmiljö genom kunskapsutbyte och samarbete.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
För anställningen krävs:
doktorsexamen (Ph.D.) inom medicinsk forskning eller närliggande område.
dokumenterad erfarenhet av forskning inom pankreatiska ö-celler (β-celler).
praktisk erfarenhet av odling och differentiering av stamceller till insulinproducerande celler.
goda kunskaper i molekylärgenetiska metoder, inklusive experimentell design och dataanalys.
dokumenterad vetenskaplig produktion i form av publicerade artiklar i internationella, peer review-granskade tidskrifter.
erfarenhet av att presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser.
god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt i en forskningsmiljö.
Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av analys av cellulär metabolism, exempelvis med Seahorse XF-teknologi.
praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker såsom Western blot, RNA-sekvensering och PCR.
erfarenhet av odling av primära ö-celler samt etablering och hantering av klonala cellinjer.
erfarenhet av immunohistokemiska och/eller immunofluorescerande infärgningar samt arbete med konfokalmikroskopi.Övrig information
Anställningen är en särskilt visstidsanställning (SÄVA) under 12 månader med preliminärt tillträdesdatum 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %.
Såhär söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Jan Waldenströmsgata 35 (visa karta
)
214 28 MALMÖ Arbetsplats
Lund universitet. Medicinska fakulteten, Inst. för kliniska vetenskaper Malmö Kontakt
HR-partner
Sarah Quist sarah.quist@med.lu.se +4640391055 Jobbnummer
9956583