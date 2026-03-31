Biträdande forskare till forskargruppen för diabetiska komplikationer
Lunds Universitet / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-03-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Malmö
, Lund
, Höör
, Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Beskrivning av forskargruppen
Tjänsten är förlagd till Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, vid forskningsenheten för Diabetiska komplikationer, led av professor Maria F Gomez och inom forskningsmiljön Lund University Diabetes Centre (LUDC; www.ludc.lu.se)
och EXODIAB (Excellence of Diabetes Research in Sweden). LUDC är ett av världens största forskningscenter inom diabetes med ca 300 medarbetare, (inklusive forskare, teknisk och administrativ personal) som arbetar för förbättrad diagnostik, prevention och behandling av diabetes och dess följdsjukdomar. En viktig del för LUDC är att utveckla precisionsmedicin för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Fokus för denna tjänst ligger på kardiovaskulärt-njurmetaboliskt (CKM) syndrom, vilket kännetecknas av överlappande typ 2-diabetes (T2D), kronisk njursjukdom (CKD) och hjärt-kärlsjukdom (CVD). CKM-syndrom är en ledande orsak till för tidig dödlighet och vårdbörda globalt. Vi letar nu efter en entusiastisk och begåvad person för att stärka enhetens expertis inom datautvinning, artificiell intelligens, epidemiologi, folkhälsa och systems medicine inom ramen för precisionsmedicin. Vi förväntar oss att den framgångsrika sökanden har erfarenhet av programmering, dataanalys och datautvinning för att identifiera trender och producera betydelsefulla datavisualiseringar, samt erfarenhet av att arbeta med olika bioinformatikverktyg och statistiska metoder. Sökanden förväntas utnyttja multimodala data för att identifiera biologiskt och kliniskt meningsfulla subtyper av CKM-syndrom, fastställa deras prognostiska betydelse och identifiera prediktiva biomarkörer för behandlingsrespons. Sökanden förväntas också ha utmärkt kommunikationsförmåga och en vilja att interagera med andra forskare.
Kvalifikationer
För anställningen krävs:
doktorsexamen i klinisk farmaci och farmakologi.
erfarenhet som klinisk och translationell forskare specialiserad på precisionsmedicin för kardiometabola sjukdomar, särskilt typ 2-diabetes och kronisk njursjukdom.
postdoktoral forskningserfarenhet vid en ledande internationell institution (t.ex. toppuniversitet eller medicinskt forskningscenter).
expertis inom epidemiologi och populationsforskning, inklusive design och analys av kohort- och registerstudier för att definiera sjukdomsrisk, progression och behandlingsresultat. Färdigheter i att tillämpa causal inference, överlevnadsanalys och longitudinell modellering för att koppla kliniska och biologiska data.
expertis inom prediktiv modellering och AI-tillämpningar, inklusive utveckling och validering av maskininlärnings- och statistiska modeller för sjukdomsprediktion, prognos och terapeutiskt svar. Goda kunskaper i R, SAS och andra bioinformatiska verktyg för dataintegration och avancerad analys.
expertis inom biomarker discovery och precisionsmedicin, inklusive multiomikforskning som involverar kliniska prövningar/longitudinella kohortdataset för att identifiera biomarkörer för terapeutiskt svar och sjukdomsprogression för att främja precisionsmedicin.
expertis inom klinisk och translationell studiedesign, inklusive interventions- och observationsstudier, integrering av mekanistiska hypoteser med kliniska effektmått.
erfarenhet av bidragsskrivning och forskningsfinansiering: Dokumenterad meritlista av att säkra konkurrenskraftig finansiering. Erfarenhet av förslagsskrivning, budgetmotivering och lägesrapportering.
erfarenhet av samarbetsinriktad tvärvetenskaplig forskning med global räckvidd: Omfattande internationell erfarenhet i Asien, Europa och Nordamerika. Skicklig i att hantera partnerskap med läkemedelsföretag, tillsynsmyndigheter och globala hälsoorganisationer.
erfarenhet av vetenskaplig kommunikation och spridning: Meritlista av publikationer och konferenspresentationer med stor genomslagskraft. Effektiv i att kommunicera komplexa resultat till vetenskapliga, kliniska och policygrupper.
Vi kommer också att uppmärksamma personliga egenskaper och föredra individer som är självgående, flexibla och som kan arbeta självständigt på ett väl dokumenterat sätt, hantera flera projekt parallellt samt prioritera och hålla deadlines.
Meriterande för anställningen är:
ytterligare klinisk kompetens och forskningserfarenhet (e.g. fellowships).
dokumenterad forskningshandledning och undervisningserfarenhetPubliceringsdatum2026-03-31Övrig information
Anställningen är tillsvidare med preliminärt tillträdesdatum 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kopia av doktorsexamen samt en lista över publikationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Jan Waldenströms gata 35 (visa karta
)
205 02 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se
9829838