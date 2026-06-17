Biträdande forskare i regenerativ neurobiologi
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2026-06-17
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Regenerativ neurobiologi vid Institutionen för experimentell medicinsk forskning, Medicinska fakulteten, bedriver forskning inom cellbaserade behandlingar för hjärnskador och ligger i den internationella frontlinjen inom sitt område. Du kan läsa mer om vår spännande forskning här: https://www.regenerative-neurobiology.lu.se.
Forskargruppen leds av professor Malin Parmar och består av både forskande och teknisk personal, totalt är vi ca 20 personer i gruppen. Vi söker nu en motiverad och kunskapsdriven biträdande forskare som ska arbeta med avancerad spatial imaging och analys av stamcellstransplantat för Parkinsons sjukdom. Projektet använder den nyinstallerade MACSima-plattformen för högdimensionell multiplex proteinimaging av neurala grafts.Som arbetsplats värdesätter vi en positiv arbetsmiljö som präglas av respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och vi lägger stor vikt vid olika former av samarbete.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den biträdande forskaren ska etablera, optimera och implementera arbetsflöden för multiplex spatial imaging, inklusive paneldesign, vävnadsanalys, bildbearbetning och integrering med befintliga single-cell och histologiska dataset.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Analys av neurala grafts med hjälp av MACSima-plattformen
Etablering och optimering av multiplex imaging-paneler och arbetsflöden
Vävnadsbearbetning, immunfärgning och experimentell planering
Bildanalys och kvantifiering av spatiala data
Integrering av imagingdata med histologiska och single-cell dataset
Sammanställning och presentation av vetenskapliga resultat
Medverkan i manuskriptförfattande och vetenskapliga presentationer
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
En doktorsexamen inom neurobiologi, stamcellsbiologi eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av arbete med vävnadsanalys och immunhistokemi/immunofluorescens
Erfarenhet av mikroskopi och bildanalys
God förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt
God samarbetsförmåga och erfarenhet av arbete i internationell forskningsmiljö
God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av multiplex imaging, spatial omics eller högdimensionella analysplattformar
Erfarenhet av analys av single-cell data eller bioinformatiska arbetsflöden
Erfarenhet av arbete med stamceller, organoider eller transplantationsmodeller är meriterande
Övrigt
Tidsberänsad anställning på heltid under 6 månader.
Startdatum 1 oktober 2026 eller enligt överrenskommelse.
Så här söker du
Du söker tjänsten via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev (max 1 sida) som förklarar varför du är intresserad av tjänsten och hur tjänsten matchar dina kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla ditt doktorsexamensbevis, CV och referensuppgifter.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Malin Parmar malin.parmar@med.lu.se Jobbnummer
9968378