Biträdande Enhetschef, Tillika Gruppchef För Utvecklingsfunktionen På Evse
Pensionsmyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm
2025-10-28
Pensionsmyndighetens centrala ekonomi- och verksamhetsstyrningsenhet (EVSE) söker en biträdande enhetschef och tillika gruppchef för utvecklingsfunktionen vid EVSE.
Funktionen har en central roll i att samordna och driva myndighetens verksamhetsutveckling som en del av den strategiska styrningen. Som chef leder du arbetet med strategisk planering, omvärldsanalys, digitalisering och innovation samt bidrar aktivt till att omsätta strategiska mål i konkreta arbetssätt och rutiner.
Om jobbet
EVSE är en stöd- och expertfunktion för myndighetens ledning och avdelningar med ansvar för såväl verksamhetsstyrning, utvecklings- och portföljstyrning men också betalningsflöden, budget, prognos, uppföljning och utfall. Som biträdande enhetschef och tillika gruppchef för utvecklingsfunktionen vid EVSE får du en central roll i att driva och samordna myndighetens verksamhetsutveckling som en del av den strategiska styrningen.
Utvecklingsfunktionen ansvarar för att skapa struktur, helhet och samordning i myndighetens långsiktiga utvecklingsarbete. I uppdraget ingår ansvar för att utveckla och förvalta myndighetens strategiska plan och färdplan, samt att samordna och koordinera arbetet med myndighetens övergripande strategier, omvärldsanalys, digitalisering och innovation. Du har även ansvar för att vidareutveckla och förvalta ramverket för verksamhetsutveckling samt de modeller och metoder som används i arbetet.
I rollen ingår både chefs- och personalansvar för utvecklingsfunktionens tre medarbetare samt ett aktivt deltagande i gruppens operativa arbete. Du samarbetar brett inom myndigheten och bidrar till att omsätta strategiska mål i konkreta rutiner och arbetssätt. Flera av områdena inom funktionen är under uppbyggnad, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma framtidens arbetssätt och utvecklingsinriktning för myndigheten.
Din profil
Du har flerårig vana av att motivera och leda professionella och självständiga medarbetare eller team. Som person har du omvittnat goda samarbets- och ledaregenskaper. Du är trygg i dig själv, din kompetens och uppfattas som stabil och prestigelös med god självinsikt. Du har mycket god förmåga att samarbeta nära verksamheten och bygga långsiktiga relationer både internt och externt. Du har en god analytisk förmåga och kan säkerställa en grupp som stödjer hela myndigheten inom sitt ansvarsområde. Som person är du driven, stabil, modig och trygg med hög integritet. Din sociala förmåga och lyhördhet för att skapa goda relationer är utmärkande för dig, liksom att du är kommunikativ och trivs att arbeta mot flera kontaktytor inom en organisation och med andra myndigheter. Du har även en god förmåga att organisera och leda i förändring. Du har en god helhetssyn och tar initiativ som driver både resultat och verksamhetsutveckling framåt.
Dina personliga egenskaper att etablera och vidmakthålla goda kontakter inom och utom myndigheten är viktigt för oss och något vi kommer lägga särskild vikt vid i rekryteringen.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning på en taktisk och strategisk nivå.
- Erfarenhet av att upprätta övergripande planer på avdelnings- eller myndighetsnivå.
- Flerårig erfarenhet som chef och ledare inkl. projektledning.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift med dokumenterat hög stilistisk förmåga att bereda rapporter, presentationer och föredragningar.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av agilt arbetssätt och kunskaper om SAFe-ramverket.
- Erfarenhet från strategiskt utvecklings- och digitaliseringsarbete vid myndighet med omfattande och komplexa ärendeflöden.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Stockholm som ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Månadslön
