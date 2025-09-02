Biträdande enhetschef till Tunängens vård- och omsorgsboende (vikariat)
2025-09-02
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en biträdande enhetschef till ett av våra åtta vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun.
Tjänsten är en roll som nyligen införts i organisationen och som nu etableras vidare i takt med vårt förändringsarbete. Du ansvarar för korttidsverksamheten och den somatiska avdelningen och arbetar nära verksamheten för att utveckla kvaliteten i omsorgen. Här får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till att skapa en trygg och kvalitativ omsorg för våra brukare.
Som biträdande enhetschef har du ett operativt ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö samt ett visst budgetansvar. Du leder det dagliga arbetet, stöttar och coachar medarbetarna och ansvarar för scheman och bemanning i nära samarbete med enhetschefen. Du arbetar också med kvalitetsledningssystemet och bistår enhetschefen i det övergripande ansvaret för enheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- leda det dagliga operativa arbetet och ge stöd till medarbetare
- planera och följa upp bemanningen i enlighet med verksamhetens behov och gällande avtal
- delta i verksamhetsplanering och uppföljning mot nämndens mål
- följa upp social dokumentation och genomförandeplaner
- ansvara för inflyttningssamtal med boende och anhöriga samt följa upp processen
- planera och hålla verksamhetsmöten, APT och andra möten såsom boendegenomgångar och BPSD-möten
- delta i rekrytering, introduktion och personalrelaterade uppgifter inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete
- bistå i budgetarbete samt hantera personalstatistik i dialog med enhetschef
- koordinera och följa upp fastighetsrelaterade ärenden.
Du rapporterar till enhetschefen och blir tillsammans med dina kollegor en aktiv del i utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten i Botkyrka kommun.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till och med maj 2026
Vi erbjuder dig
Du arbetar nära en engagerad enhetschef och kunniga medarbetare som varje dag gör skillnad för våra brukare. Du blir en del av en ledningsgrupp som består av enhetschef och representanter från hälso- och sjukvårdsteamet. Du har även stöd av en administratör i det dagliga arbetet samt tillgång till förvaltningens stödfunktioner inom HR, kommunikation, MAS, ekonomi, kvalitetsledning och IT. Vi arbetar enligt vår värdegrund som genomsyras av att vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska - alltid med medborgaren i fokus.
Vi erbjuder en arbetsplats där trivsel, utveckling och hållbarhet står i fokus. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling och du får bland annat möjlighet att stärka ditt ledarskap genom kursen Utvecklande Ledarskap. Vi värdesätter mångfald och ser olika perspektiv som en styrka.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en akademisk examen, som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller annan relevant examen inom vård och omsorg. Du har även erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn, vilket ger dig en god förståelse för verksamhetens behov och krav på kvalitet.
Övriga krav:
- Kommunicerar obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt, för att kunna ge tydlig information och stöd samt dokumentera verksamhetens arbete korrekt.
- Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och system, exempelvis Lifecare och Stratsys.
- Erfarenhet av att tillämpa lagstiftning inom vård och omsorg, exempelvis SoL och HSL.
Meriterande:
- Erfarenhet av ledarskap med personal- eller budgetansvar.
- Erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering.
- Erfarenhet av att arbeta med ekonomi och budget.
- Erfarenhet av personaladministrativa arbetsuppgifter.
För att lyckas som biträdande enhetschef behöver du ha erfarenhet av att leda andra genom att bygga goda relationer, till exempel genom att ge stöd till medarbetare och främja samarbete i teamet och ledningsgruppen. Du har god samarbetsförmåga och arbetar aktivt för att främja samverkan i teamet och i ledningsgruppen för att nå gemensamma mål. Du är lösningsorienterad, självgående och strukturerad, vilket gör att du kan planera och organisera scheman, bemanning och möten effektivt och driva verksamheten framåt. Att arbeta med kvalitet, dokumentation och delaktighet i omsorgen är en självklarhet för dig.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
