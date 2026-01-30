Biträdande enhetschef till socialtjänsten barn och unga i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Barn och Utbildning / Sjukvårdschefsjobb / Eslöv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eslöv
2026-01-30
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Barn och Utbildning i Eslöv
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?I Eslövs kommun är vi på en spännande resa mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt och ett aktivt medarbetarskap.
Här får du möjlighet att leda ett engagerat team och bidra till en verksamhet där barnets bästa alltid står i centrum.
Ditt uppdrag
Som biträdande enhetschef leder du utredande socialsekreterare och skapar förutsättningar för ett professionellt, tryggt och utvecklande arbete. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med närvaro i vardagen.Du kommer att:
• Leda och stödja teamet så att medarbetarna kan utföra sitt arbete på ett tryggt och professionellt sätt
• Säkerställa att teammöten och ärendegenomgångar planeras och följs upp på ett strukturerat sätt
• Handleda och ge råd kring lagstiftning, handläggning och BBIC för att kvalitetssäkra verksamheten
• Driva och delta i utvecklingsinitiativ som stärker verksamheten och medarbetarnas kompetens
• Samarbeta nära övriga chefer och bidra till gemensamt ansvar inom ledningsgruppen, inklusive att täcka upp vid behov
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
• Har flera års erfarenhet från arbete med barn och unga inom socialtjänsten
• God kunskap om relevant lagstiftning och BBIC
• Erfarenhet av att leda, motivera och skapa delaktighet
Är det här du?
• En trygg och närvarande ledare som tar ansvar, skapar engagemang och bygger tillit
• Leder genom tydlighet och förtroende
• Skapar delaktighet och trygghet för medarbetarna
• Har gott omdöme i komplexa situationer
• Arbetar lösningsfokuserat och samarbetar över gränser
• Fokuserar på kvalitet, rättssäkerhet och barnets bästa
• Strukturerad med god förmåga att skapa en helhetsbild
Vi erbjuder
• Extern handledning i grupp
• Introduktionsdagar för nyanställda
• Förtroendearbetstid och friskvårdsbidrag
• Arbetsplats i stadshuset med gångavstånd till tågstation och goda pendlingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-01-30Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 25 Februari och uppskattar om du kan planera din kalender utifrån detta.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302439 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Barn och Utbildning Kontakt
Enhetschef
Josefin Sandell josefin.sandell@eslov.se 0413-62309 Jobbnummer
9715323