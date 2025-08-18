Biträdande enhetschef till nybyggt äldreboende i Täby kommun
Poolia AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? ? Avdelning äldreomsorg egen regi och Johannas trädgård söker nu två biträdande enhetschefer som vill vara med och göra skillnad för Täbys äldre. God kvalitet är ett av de viktigaste ledorden för äldreomsorgen i Täby. Vi sätter alltid kunden/brukaren först och söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för målgruppen.
Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande under sommaren, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Johannas trädgård i Täby kyrkby är ett nybyggt äldreboende för personer med behov av omfattande omsorg och/eller demenssjukdom. Vi söker nu två biträdande enhetschefer med stort intresse för att vara med och driva äldreomsorg i kommunens egen regi.
Johannas Trädgård ligger nära Täby kyrkbys centrum med butiker och kommunikationer. Boendet har 86 ljusa och moderna lägenheter fördelat på tre plan med tre enheter på varje plan. Personalgruppen består av omsorgspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, samordnare, omsorgshandledare och aktivitetssamordnare.
Som biträdande enhetschef har du personalansvar för drygt 30 medarbetare, omfattning fördelas i dialog med enhetschef. Du arbetar tätt ihop med enhetschef och den andra biträdande enhetschefen på Johannas trädgård. Du rapporterar direkt till enhetschef och tillsammans skapar ni innehåll och struktur i verksamheten.
Du arbetar operativt genom att leda personalen i förändringsarbete vad gäller, rutiner, metoder och processer och du är ofta ute i verksamhetens dagliga arbete. Du ingår i egen regis ledningsgrupp, där du tillsammans med avdelningschef och kollegor bidrar till en samsyn kring uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut, alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare erfarenhet från ledande roller med budget- och personalansvar inom äldreområdet.
Goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom äldreområdet.
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i MS Office och gärna även i verksamhetssystem som Pulsen Combine och Medvind.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som chef i politiskt styrd verksamhet
Som chef är du en förebild och har förmåga att coacha och motivera dina medarbetare. Du är trygg i din roll som chef och har förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du är strukturerad och trivs med ordning och reda, men har också förmåga att omprioritera om/när det behövs. För att lyckas i rollen ser vi att du är en kommunikativ person med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en personlig mognad och är prestigelös.
Välfärdsteknik är och kommer att vara en viktig del inom äldreomsorgen, och vi ser därför att du har ett intresse för att medverka i denna utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om verksamheten
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
På kommunledningskontoret finns de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet till kommunens verksamhetsområden som till exempel ekonomi, utredning, HR och kommunikation. Vi samordnar och driver övergripande utveckling och ansvarar för strategier, riktlinjer och verktyg. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Nele Turemark nele.turemark@poolia.se 070-248 99 77 Jobbnummer
9463830