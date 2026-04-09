Biträdande Enhetschef till läkargruppen på Medicinkliniken, Örnsköldsvik
2026-04-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Medicinkliniken i Örnsköldsvik utökar nu verksamheten med en helt ny roll som biträdande enhetschef till läkargruppen på medicinkliniken, som tillsammans med vår ordinarie enhetschef ska planera, organisera och leda arbetet på enheten. Som biträdande enhetschef är du direkt underställd enhetschefen. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tillträde sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett chefsuppdrag med begränsat ledningsansvar där du bistår ordinarie enhetschef i ledningsarbete vad gäller verksamhet, ekonomi och personal. Som biträdande enhetschef är du ersättare vid ordinarie enhetschefs frånvaro. Eftersom detta är en nyinrättad roll kommer uppdraget att utformas och utvecklas över tid i tätt samarbete med ordinarie enhetschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bistå ordinarie enhetschef i ledningsarbete vad gäller verksamhet, ekonomi och personal
Förbereda och leda möten
Uppföljning av mål inom verksamheten
Medverka i utvecklingsfrågor och driva förbättringsarbete
Introducera nyanställda
Ansvara för schemaläggning, med stöd av enhetschef
Planera bemanning och kompetensutveckling för enheten och medarbetarna
Attestant i personaladministrativa systemet Heroma
Fakturagranskare i ekonomisystemet Proceedo
Tillsammans med enhetschef och medarbetare kommer du att utforma enhetens arbetssätt, metoder och rutiner utifrån gällande lagstiftning
Driva och leda arbetet kring brandskydd
Avvikelsehantering
Hos oss har du goda möjligheter att utveckla ditt ledarskap, bland annat genom chefshandledning och regionens chefsutbildningar. Vi ser gärna att du som söker har starka administrativa färdigheter och en väl utvecklad förmåga att organisera, följa upp och skapa struktur i både processer och dokumentation. Du trivs med ordning och reda och har lätt för att hålla överblick över flera parallella arbetsuppgifter.
KvalifikationerVi söker dig somHar en adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård alternativt annan högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren sammantaget bedömer som likvärdig
Har arbetslivserfarenhet inom administration
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Har arbetslivserfarenhet inom ledarskap och förändringsarbete
Har arbetslivserfarenhet och kunskap av schemaläggning
Har arbetslivserfarenhet och kunskap i det personaladministrativa systemet Heroma
Har arbetslivserfarenhet och kunskap i ekonomisystemet Proceedo
Har erfarenhet av att arbeta i systemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStrukturerad
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Kreativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Hanna Möller hanna.moller@rvn.se +4666089918
