Biträdande enhetschef till Heldygnsvård vuxna på SCÄ (vikariat)
2026-02-12
Vår biträdande enhetschef skall vara föräldraledig from juni 2026.
Därför söker vi nu en sjuksköterska med tidigare eller nuvarande erfarenhet av arbete som biträdande enhetschef inom heldygnsvård. Är du nyfiken och intresserad av att vara med och leda vår heldygnsvårdsavdelning för vuxna som vikarierande biträdande enhetschef under 1 år? Då är den här tjänsten något för dig!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Heldygnsvård vuxna är avdelning med plats för 14 patienter (varav två självvalda platser) som behandlar patienter över 18 år. På kliniken finns även två avdelningar till som vårdar barn och unga. Vi har även ett uppdrag för Nationell högspecialiserad heldygnsvård (NHV) vid ätstörning för vuxna. Utgångspunkt för NHV är att individanpassa behandlingsupplägget och utöver fokus på ätstörningen även ta hänsyn till psykiatrisk samsjuklighet.
Läs gärna mer om NHV här
"I mig som chef har du en ärlig, rättvis och positiv person som med blick för individen skapar engagemang och sammanhållning mot gemensamma mål. För mig är arbetsglädje, engagemang och prestigelöshet utmärkande för en arbetsgrupp som mår bra och på ett hållbart sätt får växa och utvecklas tillsammans!"
Nina Henriksson, EnhetschefPubliceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef arbetar du nära enhetschefen och medarbetarna på vårdavdelningen. Tillsammans med dagansvarig sjuksköterska och övriga medarbetare utvecklar du vården utifrån patientgruppens behov, aktuella riktlinjer och evidensläge. Du kommer att tillsammans med enhetschefen ha arbetsledaransvar för de medarbetare som arbetar på enheten, samt tar enhetschefens uppdrag vid dennes frånvaro. Tjänsten är både administrativt och kliniskt fördelad (cirka 50/50).
Dina arbetsuppgifter innefattar t.ex:.
• patientadministrativa uppgifter
• leda och planera verksamheten
• leda utvecklings- och förbättringsarbete
• följa upp och var behjälplig vid patientsäkerhet, avvikelser och miljöarbete
• i samråd med bemanningsansvarig vara behjälplig med bemanning, introduktion och rekrytering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna vidareutbildad inom psykiatri. Tidigare erfarenhet i rollen som biträdande enhetschef är ett krav, så även erfarenhet av arbete inom heldygnsvård. Har du tidigare arbetat med ätstörningsvård eller psykiatrisk heldygnsvård, arbetat i journalsystemet Take Care samt genomfört Bergenutbildning ser vi detta som meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har goda ledaregenskaper och kan stimulera till fortsatt utveckling på Heldygnsvård vuxna.
Du är ansvarstagande, välorganiserad och har förmåga att tillsammans med medarbetarna skapa ett öppet arbetsklimat där delaktighet, engagemang och arbetsglädje ingår. Som person är du strukturerad, kommunikativ, flexibel och lösningsfokuserad.
Du har en förmåga att förstå och lösa komplexa problem och har ett intresse för att främja god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att ta egna initiativ.
Anställningsform:
Vikariat i 1 år.
Heltid 40 tim/vecka, måndag-fredag.
Efter vikariatet finns goda möjligheter att söka eventuella andra intressanta tjänster på SCÄ alternativt fortsatt tillsvidareanställning som sjuksköterska på avdelningen.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om hur det är att arbeta inom SLSO här
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
