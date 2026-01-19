Biträdande Enhetschef Till Hällsboskolan Kungsholmen F-3, Spsm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen / Pedagogchefsjobb / Härnösand Visa alla pedagogchefsjobb i Härnösand
2026-01-19
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen i Härnösand
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vår fantastiska medarbetare och biträdande enhetschef på Hällsboskolan Kungsholmen skall till sommaren gå i pension.
Vi söker därför en biträdande enhetschef för förskoleklass, lågstadiet samt delar av fritidshemmet
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för ett gott ledarskap samt att se och förstå våra elever och utifrån det skapa den allra bästa lärmiljön.
Som biträdande enhetschef på Hällsboskolan Kungsholmen ingår du i ledningsgrupp tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer. Du stöttar rektor med administrativa uppgifter som är kopplade till rektorsuppdraget, har budget- och personalansvar och är delaktig i elevhälsoarbetet.
Vi tror att du står för ett tillitsbaserat och tydligt ledarskap med intresse för att, tillsammans med dina kollegor och medarbetare, aktivt bidra till myndighetens utveckling och kvalitetsarbete för Hällsboskolan Kungsholmen. Vidare tror vi att du trivs med att arbeta med administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller examen som lärare med inriktning mot fritidshem
* har erfarenhet av arbete inom skola och fritidshem
* har erfarenhet av arbete med elever med olika NPF diagnoser
* är van att självständigt fatta beslut och verkställa dessa inom givna ramar, till exempel budgetramar
* har erfarenhet av att vara chef för pedagogisk verksamhet
* har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande kvalifikationer:
För tjänsten är det meriterande om du har:
* genomgått den statliga rektorsutbildningen
* erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
* god kommunikativ förmåga och kan föra en förtroendefull dialog med elever, vårdnadshavare och medarbetare
* god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
* flexibilitet samt vilja till rörlighet och utveckling
* kunskap om tillgängliga lärmiljöer och inkluderande arbetssätt inom skola och fritidshem
* erfarenhet av att leda team eller grupper i förändringsarbeteDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är en trygg och relationsskapande ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är tydlig i din kommunikation och har ett genuint intresse för att bidra till utvecklingen av Specialskolan. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att ha både operativt och administrativt ansvar. Du värdesätter samarbete, bygger förtroendefulla relationer och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
