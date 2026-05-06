Biträdande enhetschef till försörjningstjänster| Tiohundra
Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap - i en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag?
Nu söker vi en engagerad, strukturerad och utvecklingsinriktad biträdande enhetschef till våra försörjningstjänster.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som biträdande enhetschef har du en nyckelroll i att leda, planera och utveckla verksamheten i linje med våra mål, värderingar och uppdrag. Du bidrar till struktur, kvalitet och ett positivt arbetsklimat, samtidigt som du driver utveckling och resultat.
Du arbetar nära enhetschefen och stöttar inom tre huvudområden som är verksamhetsledning och utveckling, personalansvar samt ekonomiskt ansvar. Vid enhetschefens frånvaro träder du in i dennes roll och är en aktiv del av enhetens ledning.
Tjänsten inleds med en introduktionsperiod där du arbetar aktivt inom bårhusverksamheten. Syftet är att ge dig en djup och praktisk helhetsförståelse för uppdraget, samt hur bårhusverksamheten samverkar med material, vaktmästeri- och försörjningsflöden till både bårhuset och Tiohundras övriga verksamheter. Tjänsten är en heltidsanställning med tjänstgöring dagtid måndag - fredag.
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som en del av urvalet kommer tester att användas för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planera och säkerställa bemanning, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagar, riktlinjer och rutiner
Arbeta med budget, uppföljning och resultatstyrning
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete Samverka med medarbetare, närstående och externa aktörer
Företräda verksamheten och arbeta mot uppsatta mål
Bidra till ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete
Säkerställa god arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Främja samverkan med kunder, beställare och fackliga parter
Driva och utveckla digitala arbetssätt
Om vårt erbjudande:
Friskvårdsbidrag ges via ePassi och uppgår till 5 000 kronor vid heltidsanställning, med belopp som beräknas proportionellt utifrån din tjänstgöringsgrad.
Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska eller motsvarande kompetens
Ha god förmåga att tala och skriva svenska
Erfarenhet av ledarskap, samordnande roll eller arbetsledning
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av arbete inom försörjningstjänster och/eller bårhusverksamhet
Kunskap i system såsom Heroma och Raindance
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du har mod att stå för dina beslut och är trygg i att fatta och kommunicera dem. Med ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt driver du verksamheten framåt och hanterar utmaningar med professionalism. Du bidrar aktivt till en arbetsmiljö präglad av respekt, samarbete och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Försörjningstjänster omfattar:
Städ
Materielförsörjning
Vaktmästeri
Bårhusverksamhet
Vi arbetar utifrån en värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt - både inom organisationen och gentemot dem vi finns till för.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE Kontakt
Nås via vår växel 0176-10100 Jobbnummer
9896109