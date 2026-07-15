Biträdande enhetschef till Enhet Verksamhetsstöd och utveckling
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2026-07-15
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Enhet Verksamhetsstöd och utveckling, inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu en biträdande enhetschef som drivs av att skapa struktur, kvalitet och utveckling i en verksamhet som gör skillnad för många.
Enhet Verksamhetsstöd och utveckling är en stabsenhet som ansvarar för utveckling och samordning av förvaltningens verksamhetssystem, välfärdsteknik samt säkerhets- och lokalrelaterade frågor. Enheten består av ca 30 medarbetare och är organiserad i två delar; en operativ del som bland annat ansvarar för programmering och avprogrammering av trygghetslarm, digitala lås och övrig välfärdsteknik samt en del som arbetar med strategiska uppdrag.
Som biträdande enhetschef ansvarar du för larm och teknik som är den operativa delen. Du kommer ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschef och arbetsledare där goda möjligheter till kollegialt stöd finns. Vi håller till i nyrenoverade lokaler på Sollidenvägen 64A och kontoret bidrar till en god arbetsmiljö och främjar ett nära samarbete. Arbetstiderna är kontorstid, måndag till fredag.
Tjänstgöringsgraden är 100% med planerad start under hösten.
Ditt nya arbete
Du kommer ansvara för en verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad för människor som behöver stöd och omsorg och du ska leda en arbetsgrupp med omtanke, engagemang och höga ambitioner.
Som biträdande enhetschef har du ett formellt personalansvar samt ett delvis ansvar för verksamheten inom Larm och teknik. Uppdraget innebär att organisera, leda och utveckla det operativa arbetet inom välfärdstekniska lösningar och telefonifrågor. Du samarbetar nära de båda arbetsledarna för tekniker/sektorsvaktmästare respektive systemadministratörerna. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla arbetssätt, prioritera ärenden och säkerställa ett effektivt och smidigt flöde i verksamheten. I tjänsten ingår även att, på uppdrag av förvaltningschefen, vara stabschef för Vård- och omsorgsförvaltningens stabsorganisation i händelse av kriser och samhällsstörningar som hotar det skyddsvärda i förvaltningens verksamheter.
Du kommer vara organisatoriskt placerad under enhetschefen för enhet Verksamhetsstöd och utveckling, vilket innebär ett tätt samarbete i det dagliga arbetet.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Högskoleexamen av relevans för tjänsten
Tidigare erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Mycket god datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och i skrift
Meriterande
Tidigare arbetslivserfarenhet och kunskap av arbete med välfärdstekniska lösningar.
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
Vi söker dig
Som biträdande enhetschef ser du helheten och förstår verksamhetens behov och förutsättningar. Du har ett mål- och resultatfokus som du prioriterar, planerar och agerar utifrån och anpassar inriktningen när förutsättningar förändras. Du organiserar arbetet på ett effektivt, analytiskt och tydligt sätt, sätter upp och håller tidsramar samt handlar i enlighet med fattade beslut, regler och riktlinjer. I ditt ledarskap skapar du trygghet och bygger förtroendefulla relationer. Du leder, motiverar och ger medarbetare rätt förutsättningar för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper, skapar engagemang och främjar delaktighet. Ditt samarbete med andra är lyhört och smidigt och du lyssnar, kommunicerar, återkopplar och hanterar konflikter konstruktivt.
Välkommen att söka till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 39 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Facklig företrädare för Vision
Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@fv.vision.se Jobbnummer
10003663