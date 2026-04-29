Biträdande enhetschef till barn- och familjeenheten
2026-04-29
Social-och arbetsmarknadsförvaltningen består av tre verksamheter. Individ-och familjeomsorgen är ett av tre verksamhetsområden och består av fyra enheter. Dessa är barn- och familjeenheten, mottagning- och förebyggandeenheten, enheten för sociala insatser barn och unga samt enheten för sociala insatser vuxen.
Barn- och familjeenheten (BFE) arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning, stöd, hjälp och skydd till barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år, deras familjer och omgivande nätverk. Enheten arbetar dessutom med vuxna när det handlar om familjerätt, socialpsykiatri kontaktpersoner, kriminalitet eller våld i nära relation. Enheten utreder även familjehem för målgruppen barn och unga samt vuxna.
BFE består av 7 team; familjerätt, familjehem, krimgrupp, fyra barn- och unga team uppdelade i en utredningsgrupp, en placeringsgrupp samt två kombogrupper inkluderat våld i nära relation. Varje team leds av 1:e socialsekreterare som har en arbetsledande funktion. Utöver detta finns idag två biträdande enhetschefer samt en enhetschef. Vi utökar nu med en till biträdande enhetschef då vår enhet växer i form av utökat antal handläggande socialsekreterare samt utifrån fördjupat kvalitetsarbete inom varje team.
Detta innebär bland annat översyn av arbetssätt, aktivt arbete med nya socialtjänstlagen, fördjupat kvalitetsledningsarbete och mycket mer annat spännande. IFO:s ledningsstruktur består idag av en strategisk och operativ ledningsgrupp med olika ansvarsområden.
Som biträdande enhetschef kommer du vara en del av det operativa ledningsstrukturen inom IFO. När du söker tjänsten kommer du till en enhet där engagerade medarbetare inte bara arbetar sida vid sida, utan också ser och bryr sig om varandra. Här råder en samarbetsinriktad anda som skapar en positiv arbetsmiljö. Glädje är en integrerad del av vardagen, och varje medarbetares positiva energi bidrar till den gemensamma trivseln.
Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda därför är vår värdegrund djupt förankrad i vårt dagliga arbete:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef arbetar du operativt inom enheten medan enhetschef har ett mer strategiskt ansvar. Dina arbetsuppgifter består i att utifrån nämndens styrande dokument med uppsatta mål och delegerade uppdrag från enhetschef, planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på enheten. Du arbetsleder via dina förste socialsekreterare som är väl insatta i enhetens kärnuppdrag.
Du har delegerade personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsuppgifter och arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument. Du är delaktig i olika IFO-övergripande projekt/arbetsgrupper men du kan även själv uppdras att leda ett enhetsspecifikt projekt. Tjänsten innebär administrativa uppgifter såsom att hantera ledighet/frånvaro osv. Du har uppdragsgenomgångar med 1:e socialsekreterare och coachar dessa i sina arbetsledaruppdrag.
I rollen är du kontaktperson för olika externa samverkansprojekt på uppdrag från enhetschef såsom att medverka i nätverksmöten regionalt. Vidare bidrar du till en god samverkan både internt och externt för att hitta goda lösningar framåt där Borlängebornas behov alltid står i fokus.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
* Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god planeringsförmåga, som har en styrka i att arbeta strukturerat och som trivs med att arbeta med flera komplexa ärenden och processer samtidigt. I ditt arbete är du van att sätta upp mål där du arbetar resultatinriktat och är kvalitetsmedveten. Du har god förmåga att analysera och tolka information och utifrån det ta förnuftiga och kloka beslut.
Som ledare har du förmåga att se dina medarbetare och agerar relationellt på ett balanserat sätt. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor där du är tydlig och kommunicerar enkelt, rakt och öppet.
Med ett strukturerat arbetssätt och en naturlig ådra för att bidra med utvecklingsinitiativ bidrar du till planering och utveckling av verksamheten. Du är modig och handlingskraftig och den som agerar när det kommer till att styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Vi ser även att du är trygg i dig själv och att du står stadigt och förblir konstruktiv och positiv även i mer utmanande situationer.
Meriterande kvalifikationer:
* Erfarenhet av arbete med kvalitets- och ledningssystem
* Erfarenhet av arbete med att leda förändringsprocesser inom socialtjänstens område
* Utbildning och/eller erfarenhet av projektledning eller arbete i annan ledande roll
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Borlänge kommun tillämpar kompetensbaserad rekryteringsmetod och du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån kvalifikationerna för tjänsten och svaren utgör bedömningsgrund för det första urvalet. Som en del i urvalsförfarandet använder vi i denna rekrytering även tester.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
