Biträdande enhetschef till avdelning 71 på Sabbatsbergsgeriatriken
2025-10-10
Nu söker vi en sjuksköterska till rollen som biträdande enhetschef på avdelning 71 här på Sabbatsbergsgeriatriken! Vi finns mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från Odenplan!
Erbjudande
Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete där du både leder och deltar i vården av våra patienter.
Du får en individanpassad introduktion och blir en del av ett engagerat ledarteam som arbetar tillsammans för att utveckla vår verksamhet. Här finns utrymme för dig att bidra och växa i ditt ledarskap.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Som biträdande enhetschef på avdelning 71 kombinerar du kliniskt arbete med administrativa och arbetsledande uppgifter. Du arbetar nära enhetschefen och har en central roll i den dagliga driften vad gäller bemanning, schemaläggning, patientflöde och planering. Tjänsten innebär 50 % administrativt arbete och 50 % kliniskt arbete som sjuksköterska på avdelningen.
Du leder och utvecklar personalens kompetens, initierar förbättringsarbete och verkar för en trygg, säker och kvalitativ vård. Hos oss är samarbete, tydlig kommunikation och delaktighet viktigt. Du trivs i en miljö där du får kombinera det patientnära med ett helhetsperspektiv och där du får vara med och påverka verksamhetens utveckling.
Vi söker dig
Du är legitimerad sjuksköterska med minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete inom somatisk slutenvård.
Du har ett genuint intresse för ledarskap, pedagogik och kvalitetsutveckling.
Tidigare erfarenhet av förändringsarbete, förbättringsprojekt eller handledning är meriterande.
Ett intresse för arbete inom utbildningsuppdraget och/eller dokumentation värdesätts starkt. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du har god självkännedom och är trygg i din profession. Vi söker dig som är förtroendeingivande, kommunikativ och lyhörd. Du skapar goda relationer och inspirerar andra genom ditt engagemang och ditt coachande förhållningssätt. Du har förmåga att initiera, följa upp och slutföra aktiviteter, och du behåller lugnet även i pressade situationer. För dig är teamwork, ansvar och omtanke självklara delar av vardagen. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Det praktiska
Grundanställning som sjuksköterska med tidsbegränsat förordnande som biträdande enhetschef.
Heltid med helgtjänstgöring (2 av 5 helger)
Arbetstidsmått: 38:15 h/vecka
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Möjlighet till flextid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Läs mer om våra förmåner på Region Stockholms webbplats: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Om företaget
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
