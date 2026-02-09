Biträdande enhetschef, Tallmons vård- och omsorgsboende
2026-02-09
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vi söker en biträdande enhetschef med ansvar för två boendeenheter.
I rollen leder du ditt område självständigt i vardagen. Samtidigt bidrar du till utvecklingen av boendet tillsammans med fyra andra biträdande enhetschefer i ett projekt som nu är inne på andra året med fokus på nära ledarskap och kvalitetsutveckling.
Tallmons vård- och omsorgsboende rymmer 90 platser med inriktning mot demens, somatik, psykisk ohälsa och korttidsvård, samt lokaler för dagverksamhet. Här finns en organisation och grundläggande arbetssätt på plats, men också utrymme att tillsammans forma nästa steg. Som del av ledningsgruppen på Tallmon samarbetar du nära verksamhetschef och övriga biträdande enhetschefer - var och en med sitt område, men alltid med helheten i fokus.
Som chef i Älvkarleby kommun erbjuds du Försvarshögskolans utbildning Utvecklande ledarskap, UL. Vi erbjuder också förmåner som friskvårdsbidrag, semesterväxling och föräldrapenningtillägg, avtalsförsäkringar och löneväxling.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är verksamhetsnära och tydligt i sin riktning, men lämnar också utrymme att forma vägen framåt. Du leder det dagliga arbetet och utvecklar samtidigt nya arbetssätt i en verksamhet där inte allt är färdigställt.
I rollen ingår bland annat att:
- planera bemanning och leda arbetet på enheterna
- bygga en trygg arbetsmiljö där samarbete och engagemang får ta plats
- stötta och coacha medarbetare i vardagen och bidra till deras utveckling
- följa upp ekonomi och kvalitet för att skapa stabilitet
- driva förbättringar och vara en aktiv del av ledningsteamet där ni tillsammans utvecklar hela boendetKvalifikationer
Vi söker en ledare som är trygg, klok och tydlig. Du tar initiativ, vågar fatta beslut och stå stadigt när det blåser, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Struktur är en av dina styrkor och du ser till att hålla ordning och riktning i vardagen. Med god samarbetsförmåga bygger du relationer med både medarbetare och kollegor, och helhetsperspektivet finns alltid med även när du driver din egen del av verksamheten. Att arbeta nära verksamheten samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv är en förutsättning. Har du dessutom en högskoleutbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning är det en fördel.
För att lyckas i rollen behöver du:
- ledarerfarenhet inom vård och omsorg (krav)
- högskoleutbildning som socionom eller likvärdig (önskvärt)
- goda kunskaper om äldreomsorgens verksamhet
- förmåga att arbeta både nära verksamheten och med ett helhetsperspektivAnställningsvillkor
Hos oss får du ett uppdrag där du både leder din egen del och ingår i ett starkt team. Vi erbjuder en arbetsplats där omtanke, engagemang och de boendes välmående alltid står i centrum.
- Projektanställning 1år med möjlighet till förlängning
- Ett utvecklingsarbete där du får vara med och forma framtidens äldreomsorg
- Nära samarbete med erfarna kollegor och en verksamhetschef som värdesätter dialog och samarbete
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
