Biträdande Enhetschef sökes till avdelning 18 S:t Görans sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-13
Vill du vara med och leda, utveckla och driva enheten framåt tillsammans med enhetschef, och samtidigt jobba kliniskt tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan tjänsten som biträdande enhetschef vara något för dig!
Avdelning 18 är en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning som tillhör kliniken Psykiatri Nordväst.
Avdelningen är centralt belägen på Kungsholmen med goda kommunikationer och är placerad på S:t Görans sjukhus. Avdelningens huvudinriktning är depression, ångest och personlighetssyndrom men vi vårdar även patienter med andra psykiatriska svårigheter. Vi har 16 vårdplatser och tar emot patienter som är 18 till 65 år. Avdelningen är belägen centralt på Kungsholmen med närhet till goda kommunikationer.
På vår avdelning lägger vi stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi har roligt på jobbet och arbetar i en flexibel och lösningsfokuserad arbetsgrupp med god stämning. Vi vet att det skapar en bättre tillvaro för våra patienter. Detta kombinerar vi med en tydlig struktur och dagliga rutiner för att ge trygghet till både personal och patienter.
Avdelningen har en positiv och erfaren personalgrupp med god bemanning av både sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och implementeringsarbeten. Detta för att utveckla och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård samt stärka dig och din utveckling i din roll som sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning. Du kommer under din anställning erbjudas utbildningar löpande, både obligatoriska och utifrån dina egna önskemål.
Avdelningen arbetar med Patientforum där patienternas synpunkter på vården tas tillvara varje vecka. Många av våra förbättringar grundar sig i idéer och synpunkter från våra patienter. Vi arbetar enligt modellen Ett samtal om dagen och har även Lugna rummet som med sin avkopplande och sinnesstimulerande miljö blivit en självklar del av våra patienters ångesthantering och sömnprevention. Under hösten 2023 implementerades metoden självvald inläggning (SI) på avdelningen och under hösten 2024 har vi startat upp ett projekt där vi erbjuder våra patienter KBT-inriktade samtal som en del av behandlingen. Patientens delaktighet i sin vård är en viktig del av vårt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef ingår i ditt uppdrag att tillsammans med enhetschef motivera, stödja och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete, så att de trivs och känner att de kan bedriva en patientsäker vård. I uppdraget ingår även personalplanering/bemanningssamordning, schemaläggning, hantering av fakturor, delaktighet i nyrekrytering med mera och hantera vårdavvikelser. Tjänsten kan komma att kombineras med kliniskt arbete. Du är med och bidrar till att avdelningen når sina mål och att resultat uppfylls, utvecklar och förnyar arbetssätt, samt agerar förebild genom ditt engagemang och positiva förhållningssätt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett förordnande som biträdande enhetschef på ett år. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, 40 timmar per vecka.Kvalifikationer
Du har svensk sjuksköterskelegitimation, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande. Som person är du positiv, lösningsfokuserad, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har ett genuint intresse för psykiatrisk vård, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inget krav. Erfarenhet av t.ex. Heroma, Raindance och journalsystemet Take Care är meriterande, men inget krav.Dina personliga egenskaper
Du arbetar självständigt, är strukturerad och tar ett stort eget ansvar. Med ett resultatinriktat arbetssätt och ett starkt engagemang för förbättringsarbete har du alltid patientens bästa i fokus. Som biträdande enhetschef är du kommunikativ och har god förmåga att prioritera i en föränderlig organisation.
Vi erbjuder bland annat
• En introduktion som är individuellt anpassad utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Flextid och friskvårdsbidrag 5000 kronor/år samt friskvårdstimma varje vecka.
• Fri sjukvård i öppenvård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
