Biträdande enhetschef sökes till Allégården vård-och omsorgsboende
Botkyrka kommun / Sjukvårdschefsjobb / Botkyrka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Botkyrka
2026-04-13
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en biträdande enhetschef till Allégården, som är ett av Botkyrka kommuns åtta vård-och omsorgsboenden. Rollen arbetar du tillsammans med enhetschef med att säkerställa en hög kvalitet i omsorgen för våra boende.
Uppdraget utgår från brukarens fokus, där delaktighet, självbestämmande och trygghet är centrala. Samtidigt skapar du goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete på ett professionellt och hållbart sätt.
Som biträdande enhetschef har du ett tydligt operativt ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du leder det dagliga arbetet nära verksamheten och är synlig i vardagen för både medarbetare och boende. I rollen ingår att hantera bemanning, hålla i omtankessamtal, utreda KIA-anmälningar, genomföra riskbedömningar samt ge stöd och coachning till medarbetarna. Du arbetar med verksamhetens kvalitetsledningssystem och tar fram underlag och statistik som stöd till enhetschefen. Du bistår enhetschefen i den löpande ledningen för att skapa goda förutsättningar för helhetsansvaret och ingår i enhetens ledningsgrupp, som leds av enhetschef. Du rapporterar direkt till enhetschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
löpande utvecklingsarbete för verksamheten tillsammans med enhetschef
delta i upprättande av verksamhetsplan med aktiviteter kopplat till nämndens mål
följa upp interna verksamhetskontroller ansvara för inflyttningssamtal med boende/anhöriga och följa upp processen för inflyttning
följa upp social dokumentation samt genomförandeplaner
planera och genomföra verksamhetsmöten och APT samt hålla i olika typer av möten såsom boendegenomgång, gruppmöten och BPSD-möten
koordinera och följa upp felanmälningar gällande fastighetsfrågor
ansvarig för anhörigkontakt
Vi erbjuder dig
Du kommer tillsammans med en engagerad enhetschef och fantastiska medarbetare få göra skillnad för våra brukare varje dag. Tillsammans med enhetschef och representanter från Hälso- och sjukvårdsteamet ingår du i verksamhetens ledningsgrupp. För dagligt administrativt stöd och som en chefsresurs finns en administratör knuten till enheten. Vidare utgör förvaltningens övergripande stödfunktioner i form av bl.a. HR, kommunikation, MAS, ekonomi, kvalitetsledning, IT ett stöd till verksamhetens alla chefer. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av möjlighet att gå ledarprogram, delta på chefsforum, kurser och föreläsningar för din chefsutveckling. Botkyrka kommun bjuder även in nyanställda till förvaltningens välkomstdagar.
Vår arbetsplats erbjuder en hållbar och inspirerande miljö där trivsel, utveckling och kreativitet står i fokus. För dig som vill utvecklas vidare finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi ser mångfald och olikheter som en styrka och värdesätter olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Medborgarens fokus genomsyrar vår värdegrund. Vi bidrar till Botkyrka och de som lever och verkar här.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, exempelvis som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, socionom eller beteendevetare.
Övriga krav:
God kunskap om relevant lagstiftning, särskilt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Grundläggande kunskap om bemanningsekonomi och resursplanering.
Erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg och verksamhetssystem.
God förmåga att använda svenska språket i tal och skrift i yrkesmässiga sammanhang.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg med inriktning mot äldre.
Erfarenhet av en arbetsledande funktion.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Som biträdande enhetschef tar du ansvar för verksamheten med tydlighet och trygghet, samtidigt som du inspirerar och motiverar medarbetare att göra sitt bästa. Du främjar ett gott samarbete både inom teamet och i ledningsgruppen, och bidrar till en kultur där delaktighet, engagemang och arbetsglädje står i fokus. Detta är avgörande för att verksamheten ska kunna erbjuda en trygg och kvalitativ omsorg till våra boende.
Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, med förmåga att prioritera och planera utifrån verksamhetens behov. Genom ett stabilt och genomtänkt arbetssätt bidrar du till kontinuitet och kvalitet i det dagliga arbetet. Samtidigt har du förmågan att fatta snabba och välgrundade beslut när oväntade situationer uppstår, vilket säkerställer att verksamheten fungerar effektivt även vid förändringar eller i pressade lägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Tumba Kontakt
Ann-Christine Östlund ann-christine.ostlund@botkyrka.se 0734218695 Jobbnummer
9850672