Biträdande enhetschef, Siggebogårdens vård- och omsorgsboende
2026-03-12
Vill du utvecklas som chef och ledare inom äldreomsorgen? Är du en trygg och engagerad ledare som trivs nära verksamheten och som skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och trivsel? Vill du tillsammans med dina medarbetare bidra till en trygg och meningsfull vardag för Lidingös äldre invånare? Då kan du vara den vi söker.
Om arbetsplatsen
Siggebogårdens vård- och omsorgsboende ligger centralt på Lidingö och är ett av stadens större boenden. Här erbjuds vård och omsorg med somatisk och demensinriktning samt korttids- och växelvård, med totalt 129 platser fördelade på 12 avdelningar. Verksamheten är en del av Lidingö stads äldreomsorg i egen regi. Vårt uppdrag är att bedriva en konkurrenskraftig äldreomsorg där vi vill vara det självklara valet för Lidingöbor i behov av vård, omsorg, service och stöd. Vi erbjuder våra boende ett brett utbud av aktiviteter och arbetar aktivt för att skapa en trygg och meningsfull vardag.
Siggebogården är ett akademiskt vård- och omsorgsboende där vård, omsorg, utbildning och utveckling sker i nära samarbete med Marie Cederschiöld högskola och leds av vår egen AKA, adjungerade kliniska adjunkt. Vi är även ett Silviahemscertifierat boende, vilket innebär att alla medarbetare utbildas i bemötande och omsorg för personer med demenssjukdom.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete med fokus på en bra arbetsmiljö som du driver tillsammans med Siggebogårdens enhetschef och ytterligare en biträdande enhetschef.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef är du en viktig del av Siggebogårdens ledning och arbetar nära enhetschefen och ytterligare en biträdande enhetschef. Tillsammans ansvarar ni för att leda och utveckla verksamheten.
Det strategiska planeringsarbetet sker i samråd med enhetschefen medan du har ett tydligt operativt ansvar i verksamheten. En stor del av ditt arbete handlar om att inspirera, stötta och utveckla medarbetare samt bidra till att verksamheten håller hög kvalitet.
Personalansvaret omfattar cirka 60 medarbetare, främst undersköterskor och vårdbiträden. I verksamheten finns samordnare som ansvarar för den dagliga arbetsledningen och planeringen i teamen. I uppdraget ingår bland annat att leda och fördela det dagliga arbetet tillsammans med samordnare, arbeta med personal- och arbetsmiljöfrågor, bidra till att verksamheten håller budget samt följa upp kvalitets- och utvecklingsarbete tillsammans med enhetschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare med personalansvar.
Vem du är som person är mycket viktigt för oss. I ditt ledarskap är du trygg och tydlig och har förmåga att motivera och engagera dina medarbetare. Du trivs i en operativ roll nära verksamheten och bygger förtroende genom ett öppet och respektfullt samarbete. Med ett handlingskraftigt och strukturerat arbetssätt har du lätt för att omsätta mål och beslut i praktiskt arbete och bidrar aktivt till utveckling och förbättring i verksamheten. Du är trygg, lugn och stabil i mötet med medarbetare, boende och deras närstående. Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika forum behöver du ha god samarbetsförmåga och en helhetssyn över verksamheten. För att lyckas i uppdraget behöver du även vara mål och resultatorienterad samt kvalitetsmedveten.
Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och har god datorvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.Övrig information
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet till den här tjänsten.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Lidingö stad med Jefferson Wells. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
. Sista ansökningsdag är den 5 april.
Lidingö stad Kontakt
Katarina Thomasson Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se +46702312805 Jobbnummer
