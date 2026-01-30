Biträdande enhetschef/ kundansvarig till personlig assistans
Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB i Stockholm
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Omsorgshuset i Stockholm AB är en etablerad koncern inom vård och omsorg. Vi har över 20 års erfarenhet av personlig assistans. Omsorgshuset har inga färdiga paketlösningar för assistansen utan Omsorgshuset, tillsammans med kunden utformar assistansen efter dennes önskemål och behov.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som biträdande chef är du kundansvarig och arbetar du nära dina kunder. Det är viktigt att du lär känna dina kunder väl och får en förståelse för deras behov. Tillsammans med kunden planerar du assistanstimmarna utifrån gällande lagstiftning och beslut. Du agerar som spindeln i nätet och utgår från vårt kontor i Älvsjö, men har även resor utanför kontoret. Rollen är komplex och ställer därför höga krav på självständigt arbete med god samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att arbetet sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
• Du har en arbetsledande roll med schemaläggning, rekrytering
• Arbeta kontinuerligt kvalitets-, utvecklingsarbete, dokumentation
• Samverkar både internt och externt så som socialtjänst, vårdgivare och myndigheter för att säkerställa bästa möjliga stöd och vård.
• Du är strukturerad och organiseradKvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom personligassistans
Körkort
Meriterande
Kundansvar
Personlighet
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och ett genuint intresse för målgruppen. Du som söker tjänsten är samarbetsvillig, empatisk och lyhörd, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har en bra och tydlig kommunikationsförmåga och kan arbeta i team. Du är även flexibel, lösnings orienterad och prestigelös, så du har inget emot att hoppa in och hjälpa till där du ser att det behövs!
Rekrytering sker löpande, därav kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: sabina.lundin@omsorgshuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB
(org.nr 556424-9323) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgshuset i Stockholm AB Jobbnummer
9714092