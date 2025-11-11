Biträdande Enhetschef Intensivvårdsavdelning och Postop i Lindesberg
Region Örebro län / Sjukvårdschefsjobb / Lindesberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lindesberg
2025-11-11
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
På Intensivvårdsavdelningen och Postop i Lindesberg söker vi en biträdande enhetschef som vill kombinera kliniskt arbete med ett nära och engagerat ledarskap. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av ett sammansvetsat team med patienten i fokus. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra i någon form och vill utvecklas vidare i rollen som arbetsledare. Du är trygg, tydlig och har hög social kompetens. Du brinner för personalfrågor och trivs med att arbeta mot gemensamma mål tillsammans med ett dedikerat team. Som biträdande enhetschef arbetar du nära verksamheten och stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete. Du delar första linjens chefskap med ytterligare en biträdande chef, där ni tillsammans ansvarar för cirka 20 medarbetare var.
Låter det intressant? Då kanske detta är en tjänst för dig!
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Biträdande Enhetschef Intensivvårdsavdelning och Postop i LindesbergPubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef leder du det dagliga arbetet på enheten med fokus på operativa personalfrågor och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med ytterligare en biträdande chef och rapporterar till enhetschefen, som fungerar som stöd och bollplank. Rollen innebär även samverkan med ansvariga läkare och stöd från HR vid behov. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och fördela det dagliga arbetet.
• Planera bemanning och arbetstid/scheman.
• Kommunicera löpande med medarbetarna.
• Introducera nya medarbetare och genomföra medarbetarsamtal.
• Genomföra lönedialoger och bistå vid lönesättning.
• Driva ett aktivt arbetsmiljöarbete och främja ett gott medarbetarskap.
• Samverka med andra professioner och enheter inom verksamhetsområdet.
För att ha en tydlig förankring i verksamheten ingår kliniskt arbete motsvarande 25-50 % av tjänsten. Du erbjuds grundläggande chefsutbildning med fokus på personalfrågor. Som chef inom hälso- och sjukvården är du en viktig kulturbärare och förebild. Tillsammans med enhetschefen arbetar du aktivt med att utveckla arbetsplatsens kultur och medarbetarskap.
Vad vi erbjuder dig:
Vi tror på tydliga mål och ett tillitsbaserat ledarskap. Med stöd av vårt omfattande introduktions- och utbildningsprogram, samt en individuellt anpassad utvecklingsplan, får du alla verktyg du behöver för att lyckas i din roll. Du ingår även i ett nätverk av biträdande enhetschefer inom verksamheten där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och få stöd i din utveckling som chef och ledare.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga och är van att skapa struktur och stabilitet i vardagen. Du är lyhörd, tydlig, trygg och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både inom teamet och i samverkan med andra professioner.
Meriterande är:
• Akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdens professioner, gärna sjuksköterska.
• Specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård.
• Tidigare erfarenhet av personalansvar eller arbete i chefsnära funktion.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas i ledarrollen.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Verksamhetschef
Martin Svahn 019-6020307 Jobbnummer
9599925