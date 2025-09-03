Biträdande enhetschef - medicinsk sekreterare med erfarenhet inom psykia...
2025-09-03
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Rollen som biträdande enhetschefI rollen kombinerar du din yrkeskompetens som medicinsk sekreterare med ett utvecklande ledarskap, där du får möjlighet att bidra till både verksamhetens drift och framtida utveckling.
Som biträdande enhetschef har du personalansvar för den administrativa personalen och arbetar nära enhetschefen och medicinskt ledningsansvarig (MLA) i det dagliga ledningsarbetet. Du är en nyckelperson i att skapa struktur och arbetsglädje i teamet, samtidigt som du deltar i strategiska och operativa beslut.
Vår mottagning står inför viktiga förändringar efter en verksamhetsövergång, där arbetet behöver anpassas till nya vårdavtal. I rollen ingår att hantera personalärenden, motivera medarbetarna i förändringsprocesser, hålla medarbetarsamtal och leda samt fördela arbetet i den operativa verksamheten. Du är också med och tar fram, inför och följer upp nya rutiner, processer och arbetssätt.
Din nya arbetsplatsMottagningen i Liljeholmen är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med behov av specialistpsykiatrisk vård. Det är en välfungerande arbetsplats med fin gemenskap och stolthet över den vård som bedrivs.
Om dig Utbildning som medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör (KY/YH)
Flera års erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrin
Goda kunskaper i journalsystemet TakeCare
Erfarenhet av personalansvar och förändringsledning
Erfarenhet av att leda och utveckla ett team
Mycket god IT-vana, inklusive Office-paketet och digitala vårdstödjande system
Som person har du alltid fokus på en god arbetsmiljö - du ser till att medarbetarna mår bra, fångar upp signaler tidigt och skapar trygghet även under förändringsarbete.
Du har förmåga att hantera varierande arbetsbelastning, vara flexibel och behålla struktur även i pressade lägen. Du har en stark kommunikativ förmåga, ett positivt förhållningssätt och förmåga att skapa delaktighet och arbetsglädje i teamet.
Tidigare erfarenhet som grund för att stötta arbetsgruppen Som biträdande enhetschef kommer du inte själv att arbeta operativt med administrativa uppgifter i det dagliga flödet, men din tidigare erfarenhet från sådant arbete är viktig för att du ska kunna förstå, stötta och utveckla arbetsgruppen. Vi ser därför gärna att du har arbetat med:
Journalskrivning och vårdkontaktsregistrering
Remisshantering
Kassa- och receptionsarbete
Telefonservice via talsvarsbaserade system
Hantering av utlåtanden och intyg
Kvalitetsarbete
WeMind erbjuder dig En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor från flera yrkesgrupper
En arbetsplats med hög kompetens och stark utvecklingsvilja
Grundlig introduktion och mentorskap
Regelbunden kompetensutveckling, både internt och externt
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100%, eller enligt överenskommelse
Placering: Liljeholmen
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Steffi Laux, enhetschef, steffi.laux@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Steffi Laux
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
