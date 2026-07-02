Biträdande butikschef till Myrorna i Södertälje
Frälsningsarmén / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-07-02
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I september öppnar vi dörrarna till en helt ny Myrornabutik i Lunagallerian, Södertälje – och nu har du chansen att vara med från allra första början. Det är en rolig och meningsfull möjlighet att bidra till Myrornas fortsatta utveckling. Vi söker en Biträdande butikschef med tjänstgöringsgrad på 75 %.
I rollen som biträdande butikschef är du butikssäljare i grunden med ett lönetillägg för ansvaret som tillkommer i rollen. Du kommer att ha ett nära samarbete med butikschefen i ett brett operativt ansvar. I arbetsuppgifterna ingår också att:
Vara delaktig i att ta fram och implementera rutiner för den nya butiken
Vara delaktig i att leda och fördela arbetsuppgifterna i butiken, ansvara för försäljning samt uppföljning av budget
Säkerställa att det visuella uttrycket i butiken är i linje med marknadsplan
Se till att kunderna får ett proffsigt och engagerat bemötande i butiken
Tillsammans med butikschef ansvara för att etablera och underhålla långsiktiga samarbeten gällande arbetspraktik
Är du den vi söker?
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap och ett intresse av att utveckla affären genom människor. Du har arbetat i butik som säljer kläder och/eller inredning och har en god förståelse för de olika parametrar som skapar framgång. Vidare ser vi att du har en god känsla för trender samt utbildning alternativt erfarenhet av att arbeta med det visuella uttrycket i butik. Du har också tidigare arbetat med kampanjer och nyckeltal och är en van administratör. Du har en god självkännedom och balanserar tydlighet och ödmjukhet på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Myrorna bidrar du till en stor meningsfullhet på flera sätt! Vi arbetar för att stärka den cirkulära ekonomin genom återanvändning, vi stöttar människor på resan till att få ett jobb genom arbetspraktik hos oss och överskottet från vår verksamhet går till olika sociala aktiviteter som Frälsningsarmén arbetar med. Det är aktiviteter till hjälp för de mest behövande i samhället och kan till exempel vara matkassar, kollon och julklappar till barn och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.
Du får också möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete i butikssäljarrollen på Myrorna, här arbetar du med ett unikt sortiment och en bred kundgrupp där ingen dag är den andre lik. Myrorna är anslutna till kollektivavtal och för butikssäljare är det detaljhandelsavtalet, det är utifrån gällande kollektivavtal som lönen sätts. Du erbjuds också friskvårdsbidrag samt personalrabatt på alla Myrornas fysiska butiker.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som föregås av en provanställning. Tjänstgöringsgraden är 75 %. Information om tjänsten lämnas av regionchef Sepehr Shafai, sepehr.shafai@myrorna.se
. Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör – från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 130 år tillbaka.
Läs mer på myrorna.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
151 72 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9988957