Biträdande butikschef till Myrorna i Norrköping
Frälsningsarmén / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-04-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du en driven säljare med ledaregenskaper och vill arbeta i en organisation som gör skillnad för både människor och miljö? Se hit! Myrorna söker nu en vikarierande biträdande butikschef på 80% till Norrköping.
I rollen som biträdande butikschef är du butikssäljare i grunden med ett lönetillägg för ansvaret som tillkommer i rollen. Du kommer att ha ett nära samarbete med butikschefen i ett brett operativt ansvar. I arbetsuppgifterna ingår också att:
Vara delaktig i att leda och fördela arbetsuppgifterna i butiken, ansvara för försäljning samt uppföljning av budget
Säkerställa att det visuella uttrycket i butiken är i linje med marknadsplan
Se till att kunderna får ett proffsigt och engagerat bemötande i butiken.
Tillsammans med butikschef ansvara för att etablera och underhålla långsiktiga samarbeten gällande arbetspraktik
Är du den vi söker?
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap och ett intresse av att utveckla affären genom människor. Du har arbetat i butik som säljer kläder och/eller inredning och har en god förståelse för de olika parametrar som skapar framgång. Vidare ser vi att du har en god känsla för trender samt utbildning alternativt erfarenhet av att arbeta med det visuella uttrycket i butik. Du har också tidigare arbetat med kampanjer och nyckeltal och är en van administratör. Du har en god självkännedom och balanserar tydlighet och ödmjukhet på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande arbete där du är delaktig i den direkta affärsverksamheten. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag samt rabatterad premie på gruppförsäkring.
Butiken består av en personalgrupp på XX anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Tjänsten är ett vikariat på 80% från slutet av juni 2026 till slutet av augusti 2027.
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsten lämnas av butikschef Carolina Svensson, carolina.svensson@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som sedan 130 år tillbaka verkar för en mer hållbar värld.
Läs mer på myrorna.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9844842