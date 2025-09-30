Biträdande butikschef till Myrorna Frölunda Torg
2025-09-30
Är du en driven säljare med ledaregenskaper som vill arbeta i en organisation som gör skillnad för både människor och miljö? Se hit! Myrorna söker nu en biträdande butikschef till Frölunda Torg.
I rollen som biträdande butikschef är du butikssäljare i grunden med ett lönetillägg för ansvaret som tillkommer i rollen. Du kommer att ha ett nära samarbete med butikschefen i ett brett operativt ansvar. I arbetsuppgifterna ingår också att:
* Vara delaktig i att leda och fördela arbetsuppgifterna i butiken, ansvara för försäljning samt uppföljning av budget.
* Säkerställa att det visuella uttrycket i butiken är i linje med marknadsplan.
* Se till att kunderna får ett proffsigt och engagerat bemötande i butiken.
* Tillsammans med butikschef ansvara för att etablera och underhålla långsiktiga samarbeten gällande arbetspraktik.
Är du den vi söker?
Tycker du att försäljning görs bäst genom genuint relationsbyggande med kunderna och uppskattar en stimulerande arbetsplats så är Myrorna rätt för dig.
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap och ett intresse av att utveckla affären genom människor. Du behöver nödvändigtvis inte ha erfarenhet från butik som säljer kläder och/eller inredning men ha en god förståelse för de olika parametrar som skapar framgång. Vidare ser vi att du har en god känsla för trender och efterfrågan samt erfarenhet av att arbeta med det visuella uttrycket i butik. Du har även tidigare arbetat med kampanjer och nyckeltal och är en van administratör. Du har en god självkännedom och balanserar tydlighet och ödmjukhet på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande arbete där du är delaktig i den direkta affärsverksamheten. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetspraktik för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag samt rabatterad premie på gruppförsäkring.
Butiken består av en personalgrupp på ca 6 anställda och ett antal personer som gör sin arbetspraktik hos oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70 % och föregås av en provanställning. Start omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Information om tjänsten lämnas av butikschef Jenny Ramneborg, jenny.ramneborg@myrorna.se
Välkommen med din ansökan!
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Myrorna är en av Sveriges största och äldsta second hand-aktörer. Vi har ett trettiotal butiker och en webbshop med över 1 000 auktioner per vecka. Vår verksamhet fungerar som vilken butikskedja som helst med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består förutom det också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Dessutom erbjuder vi människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. Dessa tre uppdrag är centrala i allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer. Myrorna är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 125 år tillbaka. Ersättning
