Biträdande avdelningschef vid Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin i Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-07-19
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt däri grundat kvalitetssystem. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. På grund av vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi breddar nu även på chefssidan.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
En regionövergripande översyn av chefsstruktur pågår vilket innebär att innehållet kan komma att förändras.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I din ledarroll agerar du förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.
Vi söker en biträdande avdelningschefer till klinisk patologi för sektionerna IMH (immunohistokemi) respektive hematopatologi. Du kommer att fungera som närmsta chef för personal med ansvar för bemanning, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning. Du kommer även ansvara för administration i vårt personalsystem, lägga scheman samt arbeta för en god arbetsmiljö och delta vid rehabilitering tillsammans med avdelningschef.
Du kommer ansvara för sektionernas dagliga drift och utveckling i samråd med avdelningschef och kollegor, samt ha ett nära samarbete med medicinsk chef och andra nyckelfunktioner i verksamheten. I din roll kommer du att vara underställd avdelningschef.Kvalifikationer
• Erfarenhet från arbete på laboratorium och relevant högskoleutbildning (t.ex. naturvetenskaplig, biomedicinsk analytiker eller motsvarande).
• Erfarenhet av ledarskap, till exempel som chef, projektledare eller teamledare.
• Drivande och lösningsorienterad.
• Trygg ledare med god förmåga att lyssna och kommunicera.
• Prestigelös, lyhörd, flexibel och god organisatorisk förmåga.
• Kan arbeta självständigt och i team.
• Meriterande med chefserfarenhet och/eller arbete på ackrediterat laboratorium.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Kommunal
Sandra Grakauskas sandra.grakauskas@regionvasterbotten.se 076-761 58 75 Jobbnummer
10006053