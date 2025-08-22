Biträdande avdelningschef till Vuxen- och försörjningsstöd
2025-08-22
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Tjänsten ingår i avdelningen Vuxen- och Försörjningsstöd, vilken består av fyra enheter inom försörjningsstöd och tre enheter inom vuxen. Verksamheten har ett brett ansvarsområde, med myndighetsutövande samt utförande enheter/grupper inom försörjnings- och självförsörjningsarbetet. Ansvarsområdet innefattar även enheter/grupper som arbetar med skadligt bruk och beroende, unga vuxna med komplex problematik och behov inom flera biståndsområden, boendeinsatser samt våld i nära relation. Arbetet utgår ifrån verksamhetsidén: "Tillsammans verka för människors möjligheter till självförsörjning, barns goda uppväxtvillkor, en egen bostad, frihet från skadligt bruk och beroende, kriminalitet och våld".
Avdelningen är lokaliserad på Topasgatan, intill Frölunda Torg med dess utbud, och nära till kollektivtrafik. Inom avdelningen finns erfarenhet och god kompetens. Arbetet som bedrivs är av hög kvalitet. Du är stationerad på förvaltningens huvudkontor på Zirkongatan 7. Vi erbjuder rätt person en plats i en ledningsgrupp med gott och öppet arbetsklimat, i en förvaltning som präglas av framåtanda och vilja att producera bra tjänster för stadsområdets invånare.
Vi har sedan tidig vår 2025 bedrivit en försöksperiod med biträdande avdelningschef, något som nu permanentas under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 37.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du har socionomexamen.
Du har långvarig erfarenhet av att arbeta som chef, med erfarenhet av och kunskaper inom samtliga verksamhetens förekommande ansvarsområden. Du är väl bevandrad inom Göteborgs stads organisation och samverkanstrukturer.
Du är en god lagspelare som ser långsiktigt på ditt uppdrag som chef, du är utvecklingsinriktad med en strävan att pröva nya vägar för att uppfylla verksamhetens mål.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Vi kommer att lägga stor vikt på dina ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du är ansvarsfull, noggrann och tydlig. Du har en god förmåga att skapa goda samarbeten, kunna entusiasmera och stärka de människor du möter i ditt arbete.
ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Avdelningschef
Jörgen Larzon, Sydväst jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se 031-366 43 00 Jobbnummer
