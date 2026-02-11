Biträdande avdelningschef till ortopedi och handkirurgi, avdelning 70 A/B
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du en person som är trygg och vill bidra till förändring och utveckling? Tycker du om att ha kul på jobbet? Akademiska sjukhuset söker nu biträdande avdelningschef till slutenvårdavdelning 70 A/B och vi hoppas att du är en av våra framtida kollegor!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi. Huvudinriktningen är högspecialiserad vård inom: handkirurgi, fraktur-, protes-, skuldra-knä-, fot- och ryggkirurgi, men vi bedriver även basortopedi för länets invånare. Vårdavdelningen är sjukhusets största, fördelad på två våningsplan med kapacitet för 48 vårdplatser. Det ena planet är inriktat mot akut ortopedi med multiprofessionellt team och egenanställd ortogeriatriker som rondstöd. Det andra planet bedriver främst högspecialiserad elektiv ortopedi.
Ditt uppdrag
I din roll som biträdande avdelningschef arbetar du både strategiskt och operativt. Du ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla det dagliga arbetet. Du är direkt underställd avdelningschefen och har ett nära samarbete med verksamhetsområdets övriga chefer liksom avdelningens bemanningspersonal.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna har yrkeserfarenhet från en arbetsledande roll. Erfarenhet av arbete inom ortopedi och/eller handkirurgi är meriterande, men inte ett krav.
Din kompetens
Vi vill att du är en naturlig ledare som drivs av engagemang, är synlig och närvarande i verksamheten. Du har en stor vilja att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Som person är du handlingskraftig, lyhörd och empatisk. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkategorier, är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet. Du ser och tar tillvara alla medarbetares kompetens och ditt ledarskap präglas av öppen och rak kommunikation. För att trivas i rollen som chef är det viktigt att du tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du har en utpräglad lagkänsla. Du arbetar för goda och långvariga relationer samt har en god kommunikativ förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett tidsbegränsat förordnande som biträdande avdelningschef på två år med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder även en tillsvidareanställning inom din grundprofession.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Avdelningschef Björn Pagnell, 018-611 44 38
Biträdande verksamhetschef Viktor Näslund, 018-611 44 02
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
