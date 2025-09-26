Biträdande avdelningschef sökes till vår urologiska vårdavdelning i Varberg
Region Halland / Sjukvårdschefsjobb / Varberg
2025-09-26
Är du sjuksköterska och har ett genuint intresse för ledarskap? Vill du utveckla både dig själv och vår urologiska verksamhet på Hallands sjukhus? Tveka då inte att söka tjänsten som biträdande avdelningschef på 2A i Varberg!
Vi erbjuder dig ett spännande jobb som biträdande avdelningschef där du kommer att ha en viktig roll i såväl det dagliga arbetet som i det framtida utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef arbetar du för att främja en god arbetsmiljö tillsammans med avdelningschef och kollegor på avdelningen. Avdelningschefen har huvudansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö och i rollen som biträdande avdelningschef kommer du att fungera som stöd till avdelningschefen. Du är direkt underställd avdelningschefen som du ersätter vid dennes frånvaro.
I ditt uppdrag ingår kort- och långsiktig personalplanering med administrativa arbetsuppgifter såsom planering av möten, utbildningsinsatser och kompetensförsörjning. Du har dagligen ansvar för optimalt nyttjande av hela medarbetargruppens resurser där både schemaplanering samt arbetsledning ingår i ditt ansvarsområde. Du har även huvudansvar för planering av sommarsemestrar för avdelningens medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår också IT-relaterad administration inom personal- och ekonomisystem samt avvikelsehantering. Vidare ansvarar du för introduktion av nya medarbetare samt coachar såväl nya som vana medarbetare. Du ska inte vara främmande för att arbeta kliniskt när verksamheten är i behov av det.
Tillsammans med avdelningschef arbetar du för att främja alla medarbetares delaktighet och ansvar för avdelningens uppdrag. Du kommer ha en viktig roll genom att tillsammans med avdelningschefen leda, utveckla, följa upp och driva verksamheten framåt. Du ingår i urologiklinikens ledningsgrupp som består av verksamhetschefer, övriga avdelningschefer på kliniken samt stödfunktioner. I denna tjänst ligger stora möjligheter att bidra till att avdelningen fortsätter att utveckla arbetssätt som gynnar patienten.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande om fyra år och i huvudsak kommer du att arbeta måndag-fredag. Viss kväll- och helgtjänstgöring kan möjligtvis förekomma.
Sist men inte minst, förutom det vi förväntar oss av dig vill vi vara arbetsgivaren som också bidrar till din utveckling. Om du är redo att bidra så är också vi redo att erbjuda dig utvecklingsmöjligheter inom ledarskapet.
Om arbetsplatsen
Vi inom Urologikliniken arbetar med den specialiserade urologisjukvården i Halland. Vi har öppenvårdsverksamhet i Halmstad, Varberg och Kungsbacka med en slutenvårdsavdelning i Varberg. Kliniken består av ca 90 medarbetare, fördelat på undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vårdavdelning 2A på Hallands Sjukhus i Varberg har 21 vårdplatser, 14 på helgen och under sommaren. Våra patienter kommer till avdelningen dels från väntelistan för operation och utredning, dels från våra akutmottagningar. På vårdavdelningen arbetar ca 35 medarbetare där ungefär hälften är sjuksköterskor och hälften är undersköterskor.
Vi är en lite mindre klinik där det finns en stark tillhörighetskänsla samt en tydlig ambition i att alltid göra det bästa för patienten. Hela kliniken, även mottagningarna, har varit involverade i arbetet med att skapa ett bra flöde på vårdavdelningen. Viktigast för att skapa ett bra arbetsklimat är att inkludera alla yrkeskategorier i processerna. Att alla kan vara med och påverka och att det finns en känsla av delaktighet.
Vi har en hög lägstanivå och stöttar varandra. Det finns alltid någon att fråga och ett tillåtande klimat, där vi tar oss tid när kollegan behöver det. Vi försöker sätta guldkant på vardagen och skapar gärna tillfällen att träffas för att stärka vi-känslan.
Avdelningen står inför en spännande framtid med både förbättringsarbete med mer protokollstyrd vård enligt checklistor med syfte att fortsatt upprätthålla en god patientsäkerhet och en tydlighet i vem som ska göra vad i våra olika vårdprocesser.
Om dig
Vi söker dig som är positiv och som tycker om att jobba i team. Du som söker tjänsten är engagerad, tar initiativ och har mod att prova nytt. Du har en framtidstro mot modern sjukvård.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet med intresse för ledarskap och utveckling. Meriterande är om du tidigare har arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete, arbetsledning inklusive schema och personalplanering. Har du tidigare erfarenhet av urologi är även det meriterande.
I din roll bidrar du till teamkänsla, involverar och entusiasmerar. Vidare har du lätt för att samarbeta, klarar av att vara flexibel i en ombytlig miljö samt har en god kommunikativ förmåga. Du arbetar strukturerat och har ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter och anhöriga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Preliminära datum för intervjuer är 13/10 och 20/10.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/842".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Halland (org.nr 232100-0115)
Hallands sjukhus
Sarah Emanuelsson, Verksamhetschef 0340-662778
9528146