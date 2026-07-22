Biträdande avdelningschef/sjuksköterska till Hudsjukvården Karlstad
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2026-07-22
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Vill du kombinera kliniskt arbete som sjuksköterska med ett utvecklande ledaruppdrag? Nu söker vi en biträdande avdelningschef till Hudsjukvården i Värmland, en verksamhet med hög medicinsk kompetens, starkt patientfokus och stort engagemang för utveckling. Hos oss får du vara med och forma framtidens specialistvård i nära samarbete med engagerade kollegor.
Din arbetsplats
Hudsjukvården i Värmland har ett länsövergripande ansvar. Mottagningsverksamhet sker vid hud- och STI mottagningen, Centralsjukhuset, Karlstad. Verksamheten har behandlingsenheter på fem olika orter i länet. Kliniken har 46 medarbetare.
Hudsjukvården i Region Värmland erbjuder specialistvård inom dermatologi och venereologi för hela länet. Verksamheten präglas av hög medicinsk kompetens, nära samarbete mellan professioner och ett starkt fokus på patientens behov. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer i en modern och utvecklingsorienterad verksamhet.
Hos oss får du:
Vara med och påverka utvecklingen av specialistvården i Värmland.
Arbeta i en verksamhet med hög kompetens och starkt patientfokus.
Få stöd i ditt ledarskap genom introduktion och kompetensutveckling.
Arbeta i en organisation som värdesätter delaktighet, innovation och hållbar utveckling.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef är du en viktig del av klinikens ledning och arbetar nära avdelningschef och verksamhetschef. Du har ett operativt ledningsansvar och bidrar till att säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet och effektiv verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Ledning och samordning av den dagliga verksamheten.
Schemaläggning.
Introduktion och kompetensutveckling av medarbetare.
Arbetsmiljöarbete
Verksamhetsplanering och uppföljning av mål och resultat.
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Samarbete med interna och externa vårdaktörer.
Sjuksköterskeuppdraget innefattar mottagningsarbete såsom att assistera vid undersökningar, mottagnings operationer, ha egna sköterskemottagningar samt arbete med telefonrådgivning och administration.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska.
har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
har god kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för ledarskap.
Det är meriterande om du har:
tidigare chef- eller ledarerfarenhet.
erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete samt schemaläggning.
ledarskapsutbildning.
För att lyckas i rollen är du trygg, tydlig och närvarande i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och har en god förmåga att skapa och utveckla relationer. Vidare är du strukturerad med en god förmåga att prioritera, och du är engagerad i utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du är också lyhörd och prestigelös, med ett tydligt fokus på verksamhetens bästa.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Kirurgiska specialiteter, HUD Mottagning CSK Kontakt
avdelningschef
Josefin Hellberg josefin.hellberg@regionvarmland.se Jobbnummer
10008744