Biträdande avdelningschef klinisk kemi och farmakologi
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2026-07-29
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Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) ingår i verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi bedriver högspecialiserad diagnostik dygnet runt och erbjuder kvalificerad vägledning inom kemi och farmakologi. Verksamheten hanterar cirka 6 500 provrör per vardag. Våra analyser är snabba, kvalitetssäkrade och utformade för att stödja hälso- och sjukvårdens processer samt främja forskning och utveckling.
Vi tillhandahåller även stöd till patientnära verksamhet inom såväl sluten som öppen vård, liksom provtagning under kontorstid på Akademiska sjukhuset och vid laboratoriet på Lasarettet i Enköping. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare, och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats präglad av professionalism, engagemang och gott ledarskap.
Ditt uppdrag
Tjänsten avser en dygnet runt-verksamhet och är en kombinationstjänst där 50 % utgörs av chefsuppdrag som biträdande avdelningschef och 50 % av kliniskt arbete som biomedicinsk analytiker (BMA), förlagt till dagtid.
Som biträdande avdelningschef kommer du att ha en viktig roll i att stödja den dagliga driften och att driva verksamheten framåt. Rollen innebär att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare, samt bidra till ett hållbart ledarskap i nära samarbete med avdelningschefen.
Den kliniska delen av tjänsten innebär arbete som biomedicinsk analytiker i den ordinarie verksamheten under dagtid.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker och har dokumenterad och flerårig erfarenhet av en liknande chefs- eller ledarroll. Erfarenhet av ledarskap inom laboratorieverksamhet och dygnet runt-verksamhet är särskilt meriterande.
Din kompetens
Du driver verksamheten framåt, lyssnar, förstår och visar hänsyn och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är en stabil och trygg ledare som står säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, i en dygnet runt verksamhet, där 50 % av tjänsten utgörs av chefsuppdrag som biträdande avdelningschef och 50 % av kliniskt arbete som biomedicinsk analytiker. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Mandana Rostampour, avdelningschef, tfn 018-617 27 74
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS872/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10015376