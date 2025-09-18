Bitr. rektor till Hökarängens anpassade grundskola
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"
Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och anpassad grundskola samt fritidshem och fritidsklubb, verksamheten har cirka 550 elever.
På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu samt lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande.
Till vår skola söker vi nu en biträdande rektor för den anpassade grundskolan. Den anpassade grundskolan är en av stadens största verksamheter och ingår som en naturlig och viktig del av av vår organisation och utveckling. Vi arbetar aktivt med elevernas kommunikation, språkutveckling (genomsyrar hela skolan) samt det demokratiska uppdraget. Eleverna ska göra sin röst hörd och vara aktiva i valet av aktiviteter. Vi arbetar med kunskapsuppdraget i fokus. Läraruppdraget inom den anpassade grundskolan innefattar att leda och ha modellinlärning för elevassistenterna, där fokus är att bygga team med elevernas bästa och måluppfyllelse i fokus. Läs mer om vår skola här
Din roll
Du ansvarar för att i den anpassade grundskolan drivs inom tilldelad budget och att tilldelade resurser används effektivt. I ditt uppdrag ingår personal- och verksamhetsansvar för pedagoger och medarbetare i den anpassade grundskolan. Utöver ovan nämnda delar ingår även andra ansvarsområden inom uppdraget för den anpassade grundskolan. Centralt i detta uppdrag är att vara verksamhetsnära och ha ett tillitsfullt klimat.
Som biträdande rektor för anpassade grundskola ska du:
• driva och utveckla samverkan mellan den anpassade grundskolan och grundskolan
• i samarbete med rektor och övriga skolledningen se till att hela enheten arbetar mot gemensamma mål
• tillsammans med lärarna genomföra djupa analyser av Miramodellen
• ha tydliga förväntningar på medarbetarna
• operativt ansvara för den dagliga driften av verksamheten och kunna prioritera och ta beslut i samordningsfrågor
• fortsätta arbetet med en helhetssyn av verksamheten inom anpassad grundskola
• bygga vidare på arbetet inom fritidshemmet
• ansvarar för den anpassad grundskolans elevhälsoteam
• tillsammans med enhetens specialpedagog leda och coacha medarbetare samt stötta vårdnadshavare
• ansvara för att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att utveckla undervisningen
• se olika samarbetsytor med övriga kollegor i skolledningen som central i uppdraget
Din kompetens och ditt ledarskap
Du har en god förmåga att kommunicera med vårdnadshavare och extern aktörer. Du är en lösningsfokuserad, tydlig och kravställande ledare med en hög grad av samarbetsförmåga och helhetssyn som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet.
Formellt söker vi dig som har:
• en legitimation som lärare- eller speciallärare/specialpedagogbakgrund
• undervisat klasser i anpassad grundskola
• erfarenhet av ledningsansvar för anpassad grundskola F-9 vad gäller undervisning, undervisning i fritidshemmet samt KTT
• drivit utvecklingsarbete med god framgång.
• har gedigen kunskap om tjänstefördelning och driftorganisation
• god kunskap om elever med IF inom ämnen samt ämnesområden
• är förtrogen med läroplanen inom den anpassade grundskolan, samt fritidshemmets läroplan
Meriterande med:
• specialpedagogisk kompetens
• ledarskapsutbildningar inom staden eller andra externa
• avklarad eller påbörjad rektorsutbildning
• kunskap om estetiska lärprocesser och den kreativa och lustfyllda leken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation, utvecklingsbenägenhet och engagemang för tjänsten. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler eller annan marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi erbjuder dig som chef i staden
Att genom stadens nätverk fördjupa dig inom olika kunskapsområden. Som chef får även möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Är du ny chef inom Stockholms stad erbjuds du även chefsintroduktion.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Hökarängens anpassade grundskola Kontakt
Bassem Jerbi bassem.jerbi@edu.stockholm.se 0761247573 Jobbnummer
9516216