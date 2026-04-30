Bitr.överläkare till VE Öron-, näs- och halssjukdomar, öronteam i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdenhet (VE) öron, näs- och halssjukdomar (ÖNH) ingår i verksamhetsområde (VO) specialiserad kirurgi där även handkirurgi, käkkirurgi och plastikkirurgi ingår. Verksamhetsområdet tillhör Skånes universitetssjukhus (Sus). Inom ÖNH är vi cirka 55 läkare fördelade på två sektioner, Huvud-och halskirurgi med foniatri och logopedi (HH-Fon) samt Oto-rinologi och trauma (Oto-Rino).
Inom sektionen bedrivs komplett region- och universitetssjukvård inom ÖNH med fokus på högspecialiserad vård. Verksamheten har två arbetsplatser, Lund och Malmö. I Lund finns slutenvård och i princip all elektiv mottagningsverksamhet. I Malmö finns en väletablerad dagkirurgisk verksamhet med möjlighet till slutenvårdskirurgi och ett antal vårdplatser. Jour- och konsultverksamhet samt undervisning av läkarstudenter finns på båda sjukhusen. Cirka sex till tio av läkarna inom ÖNH är dagligen schemalagda i Malmö. Vi bedriver även en omfattande forskningsverksamhet.
Sektionen för Oto-Rino omfattar rinologi med näs- och bihålekirurgi inklusive främre skallbaskirurgi, traumakirurgi och allergologisk verksamhet samt otologi med öronkirurgi (inklusive CI-kirurgi), audiologi och vestibularisdiagnostik/behandling.
HH-Fon-verksamheten omfattar kirurgisk behandling av maligniteter i huvud- och halsregionen samt benigna tumörtillstånd. Vi utför även diagnostik samt kirurgisk och annan behandling för röst, tal och sväljning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Nu söker vi två biträdande överläkare till Oto-Rinosektionens öronteam. Som medarbetare hos oss har du möjligheter att utvecklas inom sektionens verksamhet. Jourarbete (primär- och/eller bakjour) i såväl Lund som Malmö ingår i tjänsten. Som anställd vid Skånes universitetssjukhus ingår undervisning både inom läkarutbildning och specialistutbildning samt för övriga yrkesgrupper. Du förväntas därutöver vara forskningsaktiv.
Din placeringsort är Lund, men tjänstgöring i Malmö ingår.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar med huvudintresse för örats sjukdomar.
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid).
• klinisk skicklighet samt självständighet inom öron-, näs- och halssjukdomar.
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
• bakjourskompetens.
• forskningsaktiv inom området.
Specialistbevis i hörsel och balansrubbningar är meriterande. Kunskaper inom frakturkirurgi är meriterande.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Som person har du ett stort intresse för området ÖNH samt har en positiv inställning till forskning, utveckling och undervisning. Du arbetar noggrant, är kreativ och har beslutsförmåga. Då verksamheten till stor del bedrivs i team ställs höga krav på lyhördhet, god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i grupp. Vidare är du flexibel och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322317".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jens Berggård Andersson, Överläkare Jens.A.BerggardAndersson@skane.se
9886660