Bitr. Lektor I Hållbar Bioprod. Av Advanced Therapy Medicinal Products Atmp
Ämnesområde
Hållbar bioproduktion av Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar produktion av biologiska läkemedel med särskilt fokus på avancerade terapier såsom cell- och genterapier. Ämnet fokuserar på att hantera de flaskhalsar inom tillverkning som för närvarande hindrar tillgång och storskalig tillämpning av sådana terapier, vilket i sin tur kommer att underlätta nya och bredare kliniska tillämpningar av dessa biologiska läkemedel. Att hantera dessa utmaningar kräver innovativa hållbara lösningar inom bioprocesser, samt tvärvetenskapliga angreppssätt, inklusive realtidsövervakning och -kontroll, datadriven och mekanistisk modellering, automatisering och/eller omik-baserad karakterisering.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn förväntas etablera och leda en egen forskargrupp inom Hållbar bioproduktion av ATMPs som kan komplettera och samarbeta med befintliga forskargrupper vid Skolan för kemi, bioteknik och hälsa (CBH) vid KTH. Den biträdande lektorn förväntas dra nytta av den snabba utvecklingen inom området och hjälpa KTH att realisera potentialen samt vidareutveckla området för KTH, Sverige och EU. Detta inkluderar att initiera nya forskningsprojekt, erhålla forskningsanslag, undervisning, etablera samarbeten, utbilda och handleda studenter och yngre forskare på master-, doktorand- och postdoktornivå, ansvara för gruppens ekonomi samt att upprätthålla en säker, stimulerande och sund arbetsmiljö.
Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
vetenskaplig skicklighet uppvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom gransknings- eller sakkunniguppdrag.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
Det är även av betydelse att den sökande har visat
erfarenhet av postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
administrativ skicklighet.
Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.
Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.Så ansöker du
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.Övrig information
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.
För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Head of Department
Antonius Van Maris tonvm@kth.se +4687909892
9876254